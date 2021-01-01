وصفات هندية لتطويل وتنعيم الشعر



تطويل وتنعيم الشعر تطويل وتنعيم الشعر

يعتبر الشعر الباهت والمقصف أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات، كما يعد الشعر الطويل أكثر اهتمامات السيدات، للحصول على شعر ناعم كالحرير.



وينصح خبراء التجميل باستخدام الوصفات الهندية التالية لتنعيم ولمعان الشعر خلال وقت قصير، وكذلك القضاء على مشكلة الشعر المجعد.



وصفات هندية لتطويل الشعر

هذه بعض الوصفات الهندية للعناية بـ الشّعر، وإصلاح التّالف منه، وجعله ناعمًا كالحرير:

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قناع اللبن الرائب:تُحضّر هذه الوصفة البسيطة في دقيقتين، ولها فوائد عديدة؛ إذ يحتوي اللّبن الرّائب على فيتاميني ب5، ود، وهما من الفيتامينات الأساسيّة لصحة الشّعر، وتقويته من الدّاخل، وعلاج بعض مشاكله، مثل قشرة الرّأس، أمّا الأملا فإنّه يمد فروة الرّأس بفيتامين ج، والذي يساعد على نمو الشّعر.طريقة استخدام القناع المكونات:المكونات:كوب من اللبن الرّائب.ملعقتان كبيرتان من مسحوق الأملا.طريقة التحضير:يُخلط المكونان معًا للحصول على مزيجٍ ناعمٍ. يُوضَع المزيج على فروة الرّأس والشّعر.بعد الانتهاء من تغطية الشّعر بالكامل، يُترك القناع لمدة 30 دقيقة. يُغسل الشّعر بشامبو معتدل خالٍ من الكبريتات، ثم يُستخدم البلسم. يُستخدم القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.قناع الصبار:يعد الصبّار مصدرًا للأنزيمات المحللة للبروتين التي تُصلح الخلايا التّالفة في فروة الرّأس والبُصيلات، وتُعزز نمو الشّعر وترطبه، ما يعمل على تنعيم الشّعر ويُقلل من التّجعيد.طريقة استخدام القناع:المكونات:ورقة من الصّبّارملعقتان كبيرتان من الماء.زجاجة رذاذ.طريقة التحضير:تُستخرج ملعقتان من هلام الصّبّار، ويجب أن يكون من الهلام الصافي وليس الأصفر بعد قطع الصّبار.يُحرّك الهلام للحصول على هلامٍ ذي قوامٍ ناعمٍ وسلس.يُضاف الماء ويُخلط جيّدًا مع الهلام.يُسكب المزيج في زجاجة الرذاذ، وتُرَج العبوّة جيّدًا.يُرَش الشّعر المغسول والمجفف بالمحلول.يُترك على الشّعر كمُثَبّتٍ للشّعر.تستخدم الوصفة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.