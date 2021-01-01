تعين سليمان وهدان قائما بأعمال رئيس الزمالك



سليمان وهدان سليمان وهدان

أعلن سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليفه بأعمال رئيس النادي خلال الفترة المقبلة، بعد حبس مرتضى منصور رئيس النادي لمدة شهر، وبالتالي عزله من رئاسة النادي طبقًا للوائح.



وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" اليوم السبت: "تم تكليفي من قبل أعضاء مجلس الإدارة، للقيام بأعمال رئيس النادي، خلال الفترة المقبلة".



يأتي ذلك بعد عقد اجتماع طارئ في الخامسة مساء اليوم، بكامل أعضاء مجلس الإدارة، لحسم شخصية رئيس النادي خلال الفترة المقبلة.

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وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ،في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.وتنص الفقرة الثانية من المادة 41 للائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزءا لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد زوال عضوية عن أعضاء مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي مقيدة في للحرية وهي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في الثالث من يوليو لعام 2017.وكان مصدر داخل النادي، قال لـ"يلا كورة" إن الاسم المرشح لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، هو النائب سليمان وهدان، عضو المجلس.وقال محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي لن يصدر قرارا بزوال عضوية مرتضى منصور، بعد حكم حبسه شهرا.وأضاف العسال ليلا كورة، السبت: ليس هناك إلزام على مجلس الإدارة لإصدار القرار، لأن المجلس له مصلحة في أن يعود منصور لرئاسته بعد قضاء عقوبته.