مسابقة العباقرة .. كلية إعلام جامعة القاهرة تعلن تفاصيلها



كلية إعلام جامعة القاهرة كلية إعلام جامعة القاهرة

أعلنت الادارة العامة لرعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تفاصيل مسابقة عباقرة إعلام للفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه تحديد عدد 60 سؤالا فى المجالات المختلفة للاجابة عليها .



مسابقة عباقرة إعلام

تعقد مسابقة إعلام القاهرة يوم 28 فبراير الجارى من الساعة 12 حتى 1 مساءا حيث يتم توزيع الاسئلة على المشتركين للاجابة عليها و تجميع الاعمال



يتم تقييم الأسئلة و اختيار 6 من الاعلى درجة.

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تحديد ميعاد للتصفيات النهائية مع الطلاب الفائزين فى المرحلة الأولى.شروط المسابقة و الجوائزيحصل المركز الأول على 900 جنيةيحصل المركز الثانى على 600 جنيةللمتسابقين من المرحلة الثانية 2 وسائل مساعدةعدم أحقية المتخلفين عن الحضور فى المواعيد المحددة بالاستمرار فى المسابقةالتقديم من خلال إدارة رعاية الشباب