مسابقة العباقرة .. كلية إعلام جامعة القاهرة تعلن تفاصيلها

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صورة الخبر: كلية إعلام جامعة القاهرة
كلية إعلام جامعة القاهرة

أعلنت الادارة العامة لرعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تفاصيل مسابقة عباقرة إعلام للفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه تحديد عدد 60 سؤالا فى المجالات المختلفة للاجابة عليها .

مسابقة عباقرة إعلام
تعقد مسابقة إعلام القاهرة يوم 28 فبراير الجارى من الساعة 12 حتى 1 مساءا حيث يتم توزيع الاسئلة على المشتركين للاجابة عليها و تجميع الاعمال

يتم تقييم الأسئلة و اختيار 6 من الاعلى درجة.

تحديد ميعاد للتصفيات النهائية مع الطلاب الفائزين فى المرحلة الأولى.

شروط المسابقة و الجوائز
يحصل المركز الأول على 900 جنية
يحصل المركز الثانى على 600 جنية
للمتسابقين من المرحلة الثانية 2 وسائل مساعدة
عدم أحقية المتخلفين عن الحضور فى المواعيد المحددة بالاستمرار فى المسابقة
التقديم من خلال إدارة رعاية الشباب

المصدر: elbalad

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