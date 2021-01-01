مسابقة العباقرة .. كلية إعلام جامعة القاهرة تعلن تفاصيلها

أعلنت الادارة العامة لرعاية شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تفاصيل مسابقة عباقرة إعلام للفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه تحديد عدد 60 سؤالا فى المجالات المختلفة للاجابة عليها .
مسابقة عباقرة إعلام
تعقد مسابقة إعلام القاهرة يوم 28 فبراير الجارى من الساعة 12 حتى 1 مساءا حيث يتم توزيع الاسئلة على المشتركين للاجابة عليها و تجميع الاعمال
يتم تقييم الأسئلة و اختيار 6 من الاعلى درجة.
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