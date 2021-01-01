جامعة الوادي الجديد تعلن .. إنشاء كلية الهندسة

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جامعة الوادي الجديد

وافق المجلس الأعلى للجامعات اليوم على طلب جامعة الوادى الجديد بإنشاء كلية الهندسة ، ويتقدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى – رئيس الجامعة والنواب والعاملون بالجامعة بخالص التهانى للواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط – محافظ الوادى الجديد وجميع أبناء المحافظة .

وقال الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن الكلية تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وهندسة التعدين وهندسة الاتصالات والالكترونيات وهندسة الحاسبات والنظم والهندسة الكهربية والهندسة الميكانيكية.

المصدر: elbalad

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