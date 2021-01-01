بالوصفة الأصلية .. طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي



الفطير المشلتت الفلاحي الفطير المشلتت الفلاحي

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، من المعجنات التي تجدها معظم ستات البيوت صعبة التنفيذ، وتشكو الكثيرات من تجربتها طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، لكن التجارب دائما كانت تفشل، ولكن أسعار المعجنات بشكل عام، ومنها الفطير المشلتت الفلاحي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مما جعل شراء الفطير المشلتت الفلاحي من البنود التي من الصعب ضمها للميزانية بسهولة.







ولذلك تبحث من جديد ستات البيوت عن طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت، للتوفير في الميزانية، وعدم حرمان أسرتها منه، خاصة أن الفطير المشلتت الفلاحي من الأكلات المصرية القديمة التي برعت فيها الست المصرية الفلاحة جيلا بعد جيل من الأمهات والجدات، إلا أن نسبة نجاح الفطير المشلتت في البيت ضعيفة جدا.

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ولكل من تبحث عن سر طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله.كذلك تقدم طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بأكثر من وصفة، ومنها طريقة عمل الفطير المشلتت على الطريقة المغربية، وكذلك طريقة عمل الفطير الحادق الشهير، الذي تقدمه الكثير من المطاعم والأفران، وكذلك أصابع الفطير المشلتت المحشية اللذيذةطريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحيمدة التحضير: 25 دقيقةمدة الطهي:25 دقيقةيكفي لـ 8 اشخاصمكونات عمل الفطير المشلتت:4 أكواب دقيق فاخرملعقتان كبيرتان سكرنصف ملعقة صغيرة ملحماء دافئ للعجنملعقتان كبيرتان زيتملعقة كبيرة عصير ليمون300جرام زبدة نباتية (ماركارين )نصف كوب سميدعسل وقشطة وزيتون ومخلل للتقديمطريقة عمل الفطير المشلتت:يوضع الدقيق مع السكر والملح والزيت، ثم عصير الليمون بالعجانة.يضاف الماء الدافئ تدريجيا، ثم يعجن الكل جيدا للحصول على عجين مطاطي ناعم.يقسم العجين لكرات متساوية ( حوالي 8 كرات )يدهن بقليل من الزيت ويغطى، ثم يترك ليرتاح على الاقل ساعة، والأفضل تركه من 5 لـ 6 ساعات.يدهن سطح العمل بالزبدة النباتية الذائبة، ثم تفرد كل كرة عجينة الى ان تصبح رقيقة وكبيرة، ترش بالزبدة مرة اخرى، ثم قليل من السميد.تطبق على شكل ظرف ثم توضع جانبا.تفرد الكرة الثانية بنفس الشكل، ثم بعد رشها بالزبدة والسميد، يوضع ظرف العجين الاول بالمنتصف وتطبق العجين على شكل ظرف جديد.وهكذا إلى الانتهاء من كل الكرات.يوضع الفطير الذي تم الحصول عليه في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يدهن الوجه مرة اخرى بالزبدة ويترك ليرتاح مدة نصف ساعة.يخبز الفطير في الفرن مدة 25 دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي مع مراعاة أن تكون الحرارة متوسطة.يقدم بالهنا والشفا.الفطير المقلي بالعسل على الطريقة المغربيةولأن الفطير المشلتت له عشاقه في كل مكان، وهو من المعجنات اللذيذة، والتي تصلح كوجبة خفيفة، أو كتحلية مميزة، فلكل بلد الطريقة الخاصة بها في عمل الفطير، وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي وصفة مميزة لعمل الفطير المقلي، على الطريقة المغربية، لألذ تحلية.مقادير الفطير المقلي3 أكواب دقيقملعقة صغيرة ينسون مطحونملعقتين كبيرتين سمسم مطحونملعقة صغيرة فانيلانصف ملعقة صغيرة باكينغ باودررشة ملحماء دافئ للعجنكوبين عسل ابيضملعقتين كبيرتين ماء زهرلوز مجروش للتزيينزيت نباتي للتوريقزيت غزير للقليطريقة تحضير الفطير المقلييمزج الدقيق مع الينسون والسمسم المطحونين.يضاف البكينج باودر والفانيلا والملح والماء تدريجيا، مع العجن المتواصل الى أن يتجانس الخليط، ويتم الحصول على عجين متماسك.يدعك العجين على سرعة عالية مدة 12 دقيقة كي يتجانس.يدهن بالزيت في وعاء ويترك ليرتاح مدة ساعة ونصف.يبسط العجين على سطح مدهون بالزيت رفيعا مثل الفطيرة، ثم يلف على شكل مستطيل، ويترك ليرتاح ساعة اخرى.يبسط المستطيل ويقطع لمربعات صغيرة.تقلى المربعات في زيت غزير إلى أن تنتفخ وتأخذ اللون الذهبي، ثم توضع في العسل المنكه بماء زهر، وتزين بالسمسم.تقدم بالهنا والشفا.