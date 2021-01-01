فيديو .. طائرة عسكرية أوكرانية قبل سقوطها محترقة



طائرة عسكرية أوكرانية طائرة عسكرية أوكرانية

أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأخيرة لـ طائرة نقل أوكرانية وهي تتحطم في فيديو “مروع”.



ووفقا لحساب “كراش ريبورت” المختص بحوادث الطائرات، وثق فيديو اللحظات الأخيرة لطائرة النقل العسكرية الأوكرانية “آن 26?، بالقرب من منطقة جوكيفتسي في كييف.



وأظهر الفيديو الطائرة الكبيرة وهي تهبط بسرعة كبيرة بعد أن أصيبت مؤخرتها، لتتحطم في حقل مفتوح وتنفجر بالكامل.

قد يعجبك أيضا...

ومن غير المعروف عدد الضحايا داخل الطائرة الأوكرانية، التي يبدو أنها تعرضت لضربات روسية خلال مواجهات ترتفع حدتها بين روسيا وأوكرانيا.وتعتبر طائرة أنتونوف “An-26” طائرة نقل مدنية وعسكرية بمحركين توربيني، تم تصميمها وإنتاجها في الاتحاد السوفيتي من عام 1969 إلى عام 1986.حرب روسيا وأوكرانيا اليومقصفت القوات الأوكرانية، مدن الضفة اليسرى من نهر دنيبر في خيرسون، اليوم السبت، بحوالي 49 قذيفة وصاروخ خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت خدمة الطوارئ في مدينة خيرسون في بيانها عن حرب روسيا وأوكرانيا،:" تعرضت مناطق الضفة اليسرى في منطقة خيرسون ليلة السبت لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية.. حيث واصل نظام كييف طوال الليل قصف البنية التحتية المدنية في مدن نوفايا كاخوفكا، وكاخوفكا، وأليشكي، وتافريسك.. وأطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 49 قذيفة".وتعرضت مدينة اليوشكي الواقعة على الجانب الآخر من خيرسون، أمس الجمعة، لقصف عنيف، حيث أطلق الجيش الأوكراني 21 قذيفة مدفعية على البنية التحتية المدنية للمدينة. إضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية 18 قذيفة على مدينة جولايا بريستان.أخبار حرب روسيا وأوكرانياكما أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ وقذائف على نيو كاخوفكا وكاخوفكا ونيو زبيرييفكا وقوزاق وكرينكي ودنيبرياني وكارداشينكا وكورسونكا وبيشانوفكا.وأعلنت السلطات الأوكرانية منذ قليل حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.ومع بدء العام الثاني من الحرب الروسية الأوكرانية،غرّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "تويتر" قائلًا إن عام 2023 هو عام النصر بعد سنة من الألم وإثبات أوكرانيا أنها لا تقهر.وأضاف: "في 24 فبراير، اختار الملايين منا. ليس علمًا أبيض، بل العلم الأزرق والأصفر. لا نهرب، بل نواجه. اخترنا المقاومة والقتال. لقد كانت سنة الألم والحزن والإيمان والوحدة. وهذا العام، بقينا لا نقهر. نعلم أن عام 2023 سيكون عام انتصارنا!".العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثانيودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، أمس الجمعة، فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي.https://twitter.com/i/status/1629222566849028096