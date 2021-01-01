الانتخابات الأمريكية l بايدن يواجه 3 مرشحين للحزب الجمهوري

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأ المرشحون الأمريكيون لتولي منصب الرئيس الأمريكي الجديد في تقديم أنفسهم واحدا تلو الآخر تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في 2024.







جو بايدن

وأمس الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّه ينوي إعلان ترشّحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024، لكنّه لن يُقدم على هذه الخطوة الآن.

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وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز"، قال بايدن (80 عامًا)، الرئيس الأكبر سنًّا في تاريخ الولايات المتّحدة، إنّ "نيّتي هي... لقد كانت من البداية الترشّح" لولاية ثانية.وكانت السيّدة الأمريكية الأولى جيل بايدن قالت لوكالة أسوشيتد برس قبل ساعات من ذلك إنّ زوجها حسم قرار ترشّحه وكلّ ما تبقّى هو تحديد متى وأين سيتمّ الإعلان عن ذلك.وفي المقابلة مع "إيه بي سي نيوز" سأل المذيع ديفيد ميوير الرئيس الديمقراطي عن التصريح الذي أدلت به زوجته فاكتفى بالردّ بمزحة، من دون أن يؤكّده أو ينفيه.لكنّ بايدن شدّد على أنّه ليس في عجلة من أمره لإعلان ترشّحه.وقال: "هناك الكثير من الأمور الأخرى التي نحتاج إلى إنجازها على المدى القصير قبل أن أبدأ حملة" انتخابية لولاية ثانية.وردًّا على سؤال عمّا إذا كان عمره يؤثّر على قراره بالترشّح من عدمه، أجاب بايدن: "كلا. لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلّق بعمري، هذا أمر مشروع تمامًا".وأضاف: "كلّ ما يمكنني قوله لهم هو راقبوني"، في إشارة على ما يبدو إلى حصيلة النصف الأول من عهده.وإذا فاز بايدن بولاية ثانية وأكملها سيغادر عندها البيت الأبيض عن عمر يناهز 86 عامًا.دونالد ترامبوفي نوفمبر الماضي، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في عام 2024.وقدم ترامب أوراق ترشحه لهيئة الانتخابات الفيدرالية، ثم تحدث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا.وقال الرئيس السابق: "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".وأضاف أنه يريد منع حصول بايدن على ولاية رئاسية جديدة.وكان ترامب قد انتقد بشدة نزاهة الانتخابات الأخيرة التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وهي مزاعم لم يقدم ما يدعمها.وبدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية لرئاسة أمريكا 2024، في نيو هامبشاير وساوث كارولينا.مايك بنسوترشح نائب الرئيس السابق، مايك بنس، رسميًّا لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.وبحسب صحيفة "واشنطن إكزاماينر"، أصبح بنس المرشح الجمهوري الثاني الذي يقدم أوراقه للمشاركة في السباق الرئاسي الذي سيجري بعد أقل من عامين.وحدث ذلك بعد أن ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنصب رئيس الدولة.نيكي هايليكذلك أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي، ترشحها لـانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها: "أنا مرشحة رئاسية، حان الوقت لجيل جديد من الأمريكيين"، مؤكدة تحمسها لخوض هذه المنافسة.وركزت هايلي في الفيديو، الذي استخدمت فيه مؤثرات صوتية وبصرية عديدة، على نشأتها والتنوع الذي تمثله، مشيرة إلى أنها لم تكن بيضاء ولا سمراء، بل كانت مختلفة (أصولها هندية) وترعرعت في ولاية ساوث كارولاينا.