الأرصاد: البلاد مستمرة في الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية



الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد مستمرة في الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية اليوم، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب محافظات الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وبداية من غد الأحد سنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وسيكون تدريجيا ويستمر معنا حتى نهاية الأسبوع.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى نهارا من المتوقع أن تكون 21 درجة مئوية، وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة للدفء على أغلب المناطق الشمالية، مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وبخاصة في وقت الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأجواء ستكون دافئة تماما على المحافظات الجنوبية جنوب الصعيد خلال فترة النهار، ولكن في الليل، سنشعر بانخفاض درجات الحرارة، وسيكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر في فترة الصباح الباكر، والصغرى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، وستكون الأجواءُ باردة إلى شديدة البرودة خلال فترة الليل على أغلب المحافظات".

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع طفيف بالحرارة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.