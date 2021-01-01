مجدي عاشور يجيب .. هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم؟

“هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم؟”، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن تشغيل القرآن الكريم عبر الراديو أو جهاز تسجيل أثناء أوقات العمل وعدم التركيز في كل ما يٌسمع، لا يأثم عليه الإنسان بل يثاب عليه ما دام يريد سماع أو إسماع غيره للقرآن الكريم.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم؟”، أن تشغيل القرآن أثناء النوم جائز، خصوصًا إن كان الإنسان يشعر بالطمأنينة والراحة بسماعه قبل نومه، مشيرا إلى أن القرآن لا يسمعه الإنسان فقط، لكن هناك مخلوقات غيره تذكر الله وتحب كلامه كما قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَ?كِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (الإسراء).
أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم
1- الحفظ على شيخ حتى تكون التلاوة صحيحة، وعند المراجعة على الشيخ سوف يتم التثبت من الحفظ الصحيح.
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