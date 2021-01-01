الكشف عن كتاب الموتى في تابوت أحمس| صورة



كتاب الموتى في تابوت أحمس كتاب الموتى في تابوت أحمس

كان المصريون القدماء يؤمنون بـ فكرة البعث والخلود بعد الموت، فما يكتشف من آثار وكنوز في مقابرهم الآن يثبت تلك الفكرة بقوة، مما جعل تلك الحضارة العريقة تبهر العالم، وأحدث ما أبهر العالم من حولنا هو كتاب الموتى الذي تم الكشف عنه.



أزيح الغطاء عن صور لفيفة من كتاب الموتى يبلغ طولها 52 قدمًا، كان قد تم اكتشافها في مارس 2022 للجمهور وهي تعرض رسومات توضيحية للآلهة والحياة الآخرة في معتقدات الفراعنة، فقد تم اكتشاف اللفيفة القديمة ، التي يزيد عمرها عن 2000 عام ، داخل مقبرة بالقرب من هرم زوسر المدرج .



اعتقد علماء الآثار في البداية أن الوثيقة القديمة ، التي أُطلق عليها اسم "بردية وزيري"، يبلغ طولها 29 قدمًا ، ولكن بمجرد فتحها ، امتدت إلى أكثر من ضعف الحجم وهي الأولى التي يكتشفها مصري.

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وذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه تم العثور عليه ملفوفًا في تابوت يخص أحمس ، حيث ورد اسمه 260 مرة في جميع أنحاء الوثيقة الضخمة ، بما في ذلك صور أوزوريس ، إله مصر القديمة، وعلى الرغم من أنه لا يُعرف الكثير عن أحمس ، لكن علماء الآثار على يقين من أنه كان رجلًا ثريًا وقوة لأنه أمر بإصدار مثل هذا الكتاب المفصل عن الموتى.كتاب الموتى عبارة عن مجموعة من النصوص المكونة من تعاويذ لمساعدة الموتى على العبور إلى الحياة الآخرة، الاسم لا يأتي من قدماء المصريين ولكن صاغه عالم المصريات الألماني كارل ريتشارد ليبسيوس في عام 1842 - وكان الاسم الأصلي هو كتاب المجيء الرابع بيوم أو كتاب الخروج إلى النور.الاكتشاف الأخير عبارة عن قطعة أثرية متقنة مكتوبة بالحبر الأسود والأحمر والهيراطيقية ، وهي مخطوطة استخدمها المصريون القدماء.يحتوي على 113 فصلاً من كتاب الموتى موزعة على 150 عمودًا بأحجام وأحجام مختلفة وعدة أسطر في كل عمود، وتمت كتابة الفصول وترتيبها بتنسيق جيد بالكتابة في أماكن ومواصفات محددة.وكان مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، هو من عثر على ورق البردي في واحد من 250 تابوتًا تم العثور عليها في الموقع الواقع في سقارة.تمت استعادة كتاب الموتى الآن وترجمته إلى اللغة العربية، وهي معروضة في المتحف المصري بالقاهرة.وفقًا لـ Live Sciences ، يُظهر تحليل اللفيفة أن المحترفين الذين كتبوها رسموا أيضًا صورًا مفصلة لأوزوريس، ويظهر إله العالم السفلي مرتديًا تاجه التقليدي، بينما يجلس على عرش محاطًا بأعمدة.لم يكن أوزوريس حاكم الموتى فحسب ، بل كان أيضًا القوة التي منحت كل الحياة من العالم السفلي ، من النباتات المنبتة إلى الفيضان السنوي لنهر النيل.على طول اللفيفة توجد حيوانات يعتقد الخبراء أنها تصور عروض ، ومن المحتمل أن تستخدم بعض القوارب كسفن للعالم السفلي.يظهر أيضًا رسم توضيحي لزوجين يبجيلان لآلهة مصر القديمة في اللفافة التي يمكن أن تكون أحمس وزوجته المجهولة.فيما وجد علماء الآثار كتابًا آخر للموتى في عام 2021 ، يبلغ طوله 13 قدمًا ومليئًا بالتعاويذ التي تهدف إلى توجيه الموتى عبر العالم السفلي في مصر القديمة.