فيديو .. تفاصيل القبض على طبيب السويس المزيف

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صورة الخبر: طبيب السويس المزيف
طبيب السويس المزيف

طبيب السويس المزيف .. كشفت النيابةُ العامةُ ، تفاصيل جديدة في واقعة الطبيب المزيف الذي يدعي مزاولتِهِ مهنةَ الطبِّ دونَ ترخيصٍ بالسُّوَيسِ ويعمل عامل كشري.

القبض على الطبيب المزيف
وقامت النيابة العامة، باستجوابِ المتهمِ أنكرَ مزاولتَهُ مهنةَ الطبِّ دونَ ترخيصٍ، وعَلّلَ ارتداءَهُ زيَّ الأطباءِ ببعضِ الصورِ المنشورَةِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ باحتفالِهِ بمناسبةِ حصولِهِ على شهادةٍ من مركزٍ للعلومِ الطبيةِ والطبِّ البديلِ في الحجامةِ

ولمتابعة المزيد حول القبض على طبيب السويس المزيف .. تابع الفيديو جراف التالي:

المصدر: elbalad

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