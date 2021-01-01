روبوت جديد لمساعدة الاشخاص على ارتداء ملابسهم

طور فريق من الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ذراعًا آليًا يمكنه تحريك ذراع واحد من السترة إلى الشخص. فقد أنشأ الباحثون خوارزمية جديدة تسمح لهذا الذراع الآلي بمساعدة الإنسان بدقة في ارتداء سترته.
ولقد تم تدريب الروبوت، المسمى PR2، باستخدام وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Tesla V100 على سحابة Amazon Web Services مع أطر عمل التعلم العميق Keras و TensorFlow المتسارع بواسطة cuDNN.
وقام النظام بتحليل ما يقرب من 11000 نموذج محاكاة لرجل آلي يرتدي عباءة على ذراع بشرية.
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