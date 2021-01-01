تعرف على هاتف Oppo Reno8 T 5G



Oppo Reno8 T 5G Oppo Reno8 T 5G

أطلقت Oppo هاتف Oppo Reno8 T 5G بمواصفات تجمع بين أفضل التكوينات لإصدار في الفئة المتوسطة، مع تصميم أنيق، وفي السطور القادمة نستعرض كل ما تقدمه Oppo في هذا الإصدار.



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تقدم Oppo هاتف Oppo Reno8 T 5G بكل ما يحتاج إليه المستخدم من ملحقات للهاتف والتي تشمل:

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وحدة الهاتفكابل USB C مع محول شحن بقدرة 67Wحافظة لحماية الهاتف.التصميمطورت Oppo هاتف Reno8 T 5G بتصميم أنيق وعصري لإصدار من الفئة المتوسطة، مع شاشة بتصميم منحني، وأيضاً تصميم جديد للكاميرة الخلفية يشمل اثنان من الحلقات، حيث تضم الحلقة الأولى المستشعر الرئيسي، بينما تأتي الحلقة الثانية باثنان من المستشعرات.وتدعم Oppo هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 695 5G، وهو معالج بآداء جيد لإصدار من الفئة المتوسطة، كما تقدم Oppo الهاتف بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة 8 جيجا بايت رام وهو النموذج الذي تم معاينته في هذه المراجعة، مع ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت.ومع هذا التصميم الأنيق يأتي الهاتف بطبقة زجاجية في الغطاء الخلفي مع إطار من البلاستيك يدعم الهاتف بتصميم خفيف.وتدعم Oppo الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، والذي يتميز أيضاً بآداء سريع، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية.وفي سعة البطارية تدعم Oppo هذا الإصدار بقدرة بطارية 4800 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 67W في محتوى الصندوق، كما يضم الهاتف أيضاً اثنان من السماعات بنظام ستريو، مع منفذ USB C.الشاشةيضم Oppo Reno8 T 5G شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وتتميز شاشة الهاتف بتصميم منحني أنيق، كما تأتي بمعدل تحديث 120Hz، وتتميز الشاشة بسطوع 800 nit، ويمكن أن تصل في أقصى سطوع 950 nit.الشاشة تظهر بعرض مذهل مع دعم إنتاج ألوان حتى مليار لون، أيضاً تتميز الشاشة بدقة 1080 في 2412 بيكسل، بكثافة عرض تصل إلى 394 بيكسل لكل إنش، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، وتشغل الشاشة نسبة 89.6% من إطار الهاتف.الآداءتدعم Oppo هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 695 5G الذي يقدم آداء جيد لإصدار مميز بدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يدعم المعالج هاتف Reno8 T 5G في تشغيل الألعاب التقليدية بآداء جيد.الهاتف يأتي أيضاً بواجهة ColorOS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، لذا يتميز الهاتف بواجهة تقدم أعلى متسوى من التخصيص، مع تعزيز آداء الهاتف في تنفيذ المهام الإنتاجية بآداء سلس وسريع، أيضاً يدعم التخصيص الأعلى في الواجهة المستخدم بتجربة تختلف عن التجربة التقليدية لواجهة جوجل.آداء الهاتف جيد أيضاً في الإتصال بشبكات 5G مع تحميل سريع، وبث أفضل لمحتوى الفيديو، من جانب يقدم Reno8 T 5G آداء جيد في الصوتيات عبر المكبرات الصوتية المميزة بنظام ستريو.الكاميرةتدعم Oppo هاتف Reno8 T 5G بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تنقسم بين اثنان من الحلقات في الجهة الخلفية، حيث تضم الحلقة الأولى مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7، وحجم مستشعر 1/1.67، مع حجم بيكسل 0.64µm، ويدعم هذا المستشعر التركيز التلقائي.وتضم الحلقة الثانية اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، على أن يتميز المستشعر الأول بفتحة عدسات f/3.3 وعدسات microscope، بينما يأتي المستشعر الثاني بفتحة عدسات f/2.4، ويدعم عمق التصوير.وتتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED، وتدعم HDR، والتصوير البانورامي، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.ويغيب عن إعدادات الكاميرة عدسات بزوايا عرض فائقة الإتساع، لكن كبديل لذلك يحصل المستخدم على ميزة عمق التصوير وعدسات microscope.أيضاً تأتي كاميرة السليفي في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، وتدعم أيضاً تقنية HDR، والتصوير البانورامي، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، وتقدم الكاميرة آداء جيد بشكل عام لهاتف من الفئة المتوسطة.البطارية والشحنتدعم Oppo هذا الإصدار بقدرة بطارية 4800 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويمكن للهاتف أن يقدم عمر شحن على مدار اليوم، كما يدعم الشاحن البطارية بشحن كامل خلال 40 دقيقة، أيضاً مع الإستخدام المكثف للهاتف ينخفض عمر الشحن للبطارية بشكل أسرع، إلا أن تقنية الشحن السريع ستدعم المستخدم بآداء جيد.ويعد هاتف Reno8 T 5G بشكل عام إصدار مميزة في الفئة المتوسطة، يأتي بكافة الملحقات المطلوبة من محول شحن بقدرة 67W، إلى حافظة، وتدعم Oppo الهاتف بمستشعر 108 ميجا بيكسل لآداء رائع في التصوير، كما تقدم شاشة هذا الإصدار عرض رائع، ويتميز بتصميم أنيق وعصري.يجمع هاتف Oppo Reno8 T 5G بين التصميم الأنيق والعصري، مع شاشة بتصميم منحني وعرض رائع، ودعم لتقنية الشحن السريع.8.5/10الإيجابياتتصميم عصري أنيقشاشة مميزة بتصميم وعرض مذهلمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع كاميرة microscopeشحن سريعالسلبياتلا يتضمن كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع