جهاز عصبي قادر على ترجمة إشارات دماغ رجل مصاب بالشلل إلى جمل كاملة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طور باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو “تقويم عصبي للكلام”، وهو جهاز جديد مكّن رجل مصاب بالشلل من التواصل بطريقة جديدة.

ووفقًا للبروفيسور إدوارد تشانغ، جراح الأعصاب وكبير مؤلفي الدراسة، فإن هذا يعتبر أول جهاز ناجح لفك تشفير مباشر للكلمات الكاملة من نشاط دماغ شخص مشلول ولا يستطيع الكلام.

ويوضح الفيديو ادناه كيف تمت عملية التواصل وترجمة أفكار واشارات مخ هذا الرجل مع الباحثون، مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الرجل عانى من جذع الدماغ لمدة 15 عاما.

المصدر: بوابه المتميز

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