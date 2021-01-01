يكشف تقرير عن وسائل جديدة لسرقة هواتف آيفون وطريقة الوقاية منها

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ومع ذلك، يحذّر التقرير من أن خطورة سرقة الآيفون لا تتوقف عند هذا الحد. إذ يمكن للص بمجرد الحصول على رقم السر الخاص بجهاز الآيفون استخدام تطبيقي الدفع الإلكتروني Apple Pay و Apple Cash، والوصول إلى التطبيقات المصرفية باستخدام كلمات السر المخزنة في خدمة كلمات المرور iCloud Keychain. وبإمكان اللص حتى فتح بطاقة Apple Card عن طريق العثور على أربعة أرقام الضحية الأخيرة من الرقم الضريبي الاجتماعي في الصور المخزنة في تطبيقات مثل تطبيق الصور أو جوجل درايف. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الوصول إلى كلمات السر الأخرى المخزنة في iCloud Keychain للسارق إلحاق أضرارٍ أكبر، إذ يمكن له الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والمعلومات الحساسة الأخرى.



نصائح للحماية

ونشر التقرير مجموعة من الخطوات التي يمكن لمستخدمي آيفون اعتمادها للحفاظ على سلامة بياناتهم الشخصية وتقليل خطر الوقوع ضحيةً لهذا النوع من السرقات. وتشمل التوصيات تغيير رمز دخول الجهاز من رمز مكون من أربعة أرقام إلى رمزٍ يتضمن مزيجًا من الحروف والأرقام، وهو ما يصعّب على المتلصصين حفظ الرمز.



ويمكن القيام بذلك في تطبيق الإعدادات في الجزء المتعلق بـ Face ID & Passcode، ثم تغيير رمز الدخول. ويمكن أيضًا استخدام ميزة فتح الهاتف عبر الوجه Face ID أو عبر البصمة Touch ID قدر الإمكان بدل الرمز عند الخروج إلى الأماكن العامة لمنع اللصوص من التجسس على رمز الدخول. وفي الحالات التي يتعين فيها إدخال رمز الدخول، يمكن للمستخدمين وضع يديهم فوق الشاشة لإخفاء إدخال الرمز.

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ويُشار إلى أن هذه الظاهرة ليست حصرية لهواتف آيفون فحسب، بل يُمكن أن تنطبق على أي هاتفٍ آخر. لذلك، فإن تأمين الأجهزة والبيانات المخزنة عليها يجب أن يكون من أولويات جميع مستخدمي الهواتف الذكية. إذ يُنصح باتباع الإجراءات الأمنية الأساسية، مثل تغيير المستخدمين لكلمات السر لحساباتهم بشكل دوري، وتجنب استخدام كلمات السر التي يمكن تخمينها بسهولة، وتفعيل المصادقة الثنائية. ويُمكن أيضًا استخدام برامج إدارة كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور قوية وعشوائية لجميع الحسابات.