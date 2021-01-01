تطلق لينوفو جهاز Legion Pro 7i Gen 8 بتقنية الذكاء الإصطناعي لتعزيز الألعاب



Legion Pro 7i Gen 8 Legion Pro 7i Gen 8

أعلنت شركة لينوفو عن جهاز Legion Pro 7i Gen 8 الجديد الذي ينطلق بتنقية الذكاء الإصطناعي لتعزيز الألعاب.



أكدت شركة ليتوفو على أن جهاز Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 الجديد هو أقوى الأجهزة المخصصة للألعاب بتقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يدعم المستخدمين في الألعاب وبث محتوى الفيديو بأعلى كفاءة.



وتقدم لينوفو سلسلة أجهزة Legion المخصصة للألعاب غالباً بأفضل التكوينات مع شاشات مميزة، وآداء سلس في الألعاب.

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وتؤكد العملاق الصيني على أن Legion Pro 7i Gen 8 ينتقل بالألعاب إلى مستوى جديد في الآداء بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي وكروت الشاشة.كما يضم الجهاز شاشة “Lenovo PureSight Gaming” بحجم 16 إنش، والتي تقدم عرض مميز بأعلى جودة وأعلى معدل تحديث.أيضاً تؤكد لينوفو على أن تقنية الذكاء الإصطناعي تعمل على تحسين تجربة الألعاب بشكل تلقائي عبر أجهزة الإستشعار الذكية في الجهاز التي تعمل على تحسين الألعاب إلى HDR.ويضم الجهاز لوحة مفاتيح بإضاءة RGB، مع تحسينات في نظام التبريد بالمراوح، وتقنية Legion Coldfront 5.0، كما صمم الجهاز ليدعم فكرة الإستدامة، لذا طور Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 من الألومنيوم المعاد تدويره والبوليمر العضوي.كما يأتي الجهاز بالجيل 13 من معالجات إنتل، مع سلسلة كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 40، ليقدم آداء مذهل في الجرافيك مع تقنية تتبع الأشعة، وآداء سريع وسلس للإطارات، وتقدم لينوفو جهاز Legion Pro 7i Gen 8 للأسواق بسعر 3364 دولار.