في Outlook تعطل خدمة تصفية البريد العشوائي

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يبدو أن عوامل تصفية البريد العشوائي في Microsoft Outlook `` معطلة '' حيث غمرت رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها في علب الوارد الخاصة بالمستخدمين يوم الاثنين.



ورد أن صناديق البريد الوارد في Outlook تتلقى ما يصل إلى 50 رسالة بريد إلكتروني غير مهمة في الساعة ، على الرغم من أن سبب المشكلة غير معروف ولم تعلق مايكروسوفت بعد.



قال أحد المستخدمين إنه "على وشك إنهاء Outlook" ، الذي يتخلف بالفعل عن Gmail الخاص بـ جوجل فيما يتعلق بأرقام المستخدمين.

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يأتي ذلك في أعقاب تعطل خدمات مايكروسوفت الشهر الماضي ، والذي من بين مشكلات أخرى منع المستخدمين العالميين من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني.انتقل مستخدمو Outlook إلى تويتر لمشاركة مشاكلهم وطلب تفسير من عملاق التكنولوجيا .قال أحد المستخدمين على تويتر: "هل تم تعطيل عوامل تصفية البريد العشوائي في Microsoft Outlook تمامًا اليوم؟ استيقظت على صندوق وارد مليء بالبريد العشوائي والأشياء تستمر في الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بي.قال مستخدم آخر على تويتر : "مرحبًاOutlook لماذا أتلقى الآن بريدًا عشوائيًا في صندوق الوارد الخاص بي والذي كان ينتقل سابقًا إلى مجلد البريد غير الهام الخاص بي؟"