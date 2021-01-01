في Outlook تعطل خدمة تصفية البريد العشوائي

يبدو أن عوامل تصفية البريد العشوائي في Microsoft Outlook `` معطلة '' حيث غمرت رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها في علب الوارد الخاصة بالمستخدمين يوم الاثنين.
ورد أن صناديق البريد الوارد في Outlook تتلقى ما يصل إلى 50 رسالة بريد إلكتروني غير مهمة في الساعة ، على الرغم من أن سبب المشكلة غير معروف ولم تعلق مايكروسوفت بعد.
قال أحد المستخدمين إنه "على وشك إنهاء Outlook" ، الذي يتخلف بالفعل عن Gmail الخاص بـ جوجل فيما يتعلق بأرقام المستخدمين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!