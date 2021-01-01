تطبيق «فسيبوك ماسنجر» يعود للعمل..بعد انقطاع قصير..

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عاد تطبيق Facebook MESSENGER للعمل مرة أخرى، بعد انقطاع قصير ترك آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غير قادرين على الوصول إلى التطبيق أو إرسال الرسائل.



ووفقا لموقع "Down Detector" الذي يراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، إنه تلقى العديد من التبليغات عن وجود مشكلات في النظام الأساسي في حوالي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش (09:30 بالتوقيت الشرقي).



ولم يستطع مستخدمو التطبيق إرسال الرسائل، أو فتح التطبيق، وشكا المستخدمون في جميع أنحاء العالم من تعطل Facebook Messenger وتأثر عدد من البلدان بالانقطاع، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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ولم تكشف شركة ميتا عن سبب المشكلة، وجاء الانقطاع بعد ما يزيد قليلاً عن 6 أشهر بعد تعرض Facebook و Instagram و Facebook Messenger لانقطاع لمدة ساعتين في يوليو من العام الماضي.