5 مزايا مهمة في هواتف آيفون..



آيفون آيفون

تشمل هواتف آيفون IPHONE العديد من التقنيات المتقدمة التي تجعل تجربته أفضل كثيرًا، حيث يوفر خصائص ومميزات لا توجد في أندرويد وباقي الهواتف الذكية الأخرى.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بعض المزايا لتحسن تجربة آيفون iPhone الخاصة بك:



1 - اجعل شاشتك أصغر

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تعمل هذه الحيلة على تقليل حجم شاشتك وتجعلها سهلة الاستخدام بيد واحدة.أولاً، قم بتقليل حجم لوحة المفاتيح عن طريق تحريكها إلى اليسار أو اليمين، يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط باستمرار على أيقونة العالم في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح.سيظهر خيار لوحة المفاتيح اليمنى واليسرى، اضغط على أحدهما وستحصل على لوحة مفاتيح أصغر حجمًا وسهلة الاستخدام بيد واحدة، لجعلها أصغر، اسحب لأسفل أسفل الشاشة.2 - تعرف على بيانات الموقع التي حفظها هاتفك وكيفية إزالتهامن خلال تمكين خدمات الموقع، يمكن لهاتفك تخزين ذاكرة تخزين مؤقت للمواقع الشائعة بالنسبة لك.لعرض هذا، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية وخدمات الموقع، انقر فوق خدمات النظام وقم بالتمرير لأسفل إلى "المواقع المهمة" لمعرفة الأماكن التي وفر لك هاتفك من زيارتها، بالإضافة إلى مقدار الوقت الذي قضيته هناك.يمكنك مسح سجل الموقع الخاص بك عن طريق النقر فوق "مسح السجل" ويمكنك إيقاف تشغيل الميزة عن طريق تبديل الخدمة إلى "إيقاف".3 - تخصيص الإخطارات الخاصة بكباستخدام هذه الحيلة، يمكنك جعل كل إشعار نصي فريدًا عن طريق تحديد شخص في جهات الاتصال الخاصة بك والضغط على "تحرير". من هنا، انتقل إلى "الاهتزاز" وانقر على "إنشاء اهتزاز جديد" لتحديد إشعار مخصص لهذا الشخص.4 - ضبط جهاز توقيت للموسيقى الخاصة بكللقيام بذلك ، انقر فوق رمز Timer في تطبيق Clock وحدد "When Timer Ends" أسفل الشاشة، قم بالتمرير إلى أسفل نغمات التنبيه واضغط على خيار "إيقاف التشغيل" واضغط على "تعيين".يمكنك بعد ذلك تحديد مقدار الوقت الذي تريد تشغيل موسيقاك فيه والضغط على "ابدأ"، سيتوقف هاتفك بعد ذلك عن تشغيل الموسيقى على كل من Apple Music و Spotify عند انتهاء المؤقت.5 - استخدم هاتفك في الأعمال اليدويةيوجد تطبيق "القياس" على جهاز iPhone الخاص بك يمكن أن يمنحك مستوى روحًا رقميًا وشريط قياس. يستخدم الواقع المعزز لقياس حجم الأشياء وأبعادها ويمكنه أخذ القياسات من خلال كاميرا iPhone.