ستيلانتيس: تستعد فيات للكشف عن طرازين كهربائيين جديدين خلال عام 2023



فيات فيات

أعلنت مجموعة "ستيلانتيس" المالكة لعدد من العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة السيارات والمحركات، عن استعداد العلامة الإيطالية "فيات Fiat" والتي تعمل تحت مظلتها، لإطلاق طرازين جديدين قبل نهاية العام الحالي 2023.



وتعتبر عائلة سيارات "فيات" في أوروبا من العائلات الصغيرة، والتي ضم عدد قليل من الطرازات، ومعظمها في حاجة ماسة إلى تطوير أو تبديل.. لكن يبدو أن الشركة الأم "ستيلانتيس Stellantis" تعمل جديًا لتطوير وزيادة تشكيلة طرازات "فيات" في أوروربا.



ومن جانبه، صرح "كارلوس تافاريس" الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستيلانتيس" خلال استعراض تقارير أرباح ونتائج 2022 خلال هذا الأسبوع بأن "فيات" تستعد لإطلاق طرازين جديدين قبل نهاية العام الحالي 2023.. وأن كلاهما سيكون كهربائيًا.

قد يعجبك أيضا...

ورفض الرئيس التنفيذي الخوض في التفاصيل حول السيارات، واكتفى بالقول إن كليهما سيكونان كهربائيين بشكل كامل.. حيث بدأت الصحافة الأوروبية في التكهنات حول ماهية هذه الطرازات، وهل سيكون إحداها مكافئً لجيب أفينجر، أم ألفا روميو؟ويُحتمل أن يكون إحدى الطرازين "فيات 600 - Fiat 600" والذي سيتم تصنيعه في مصنع Tychy في بولندا جنبًا إلى جنب مع الطرازات الشقيقة.بقدر ما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية، إلا أنه من غير المرجح أن يظهر الجيل القادم من "باندا Panda" حتى العام المقبل، لذلك يستبعد أن تكون "باندا" إحدى الطرازين المرتقبين.ويتوقع أن يكون الطراز الثاني هو "فيات توبولينو -Fiat Topolino" توأم "ستروين أمي - Citroën Ami" والتي تتوفر أيضًا باسم "أوبل روكس-إي - Opel Rocks-e" وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ومن الناحية الفنية لا تعد هذه الطرازات سيارات كهربائية، إذ يتم تصنيفها على أنها دراجات كهربائية رباعية العجلات.هناك شائعات تزعم أن فيات تهدف إلى إعادة "مالتيبال - Multipla" لتحل محل 500X وتيبو Tipo، لكن لا شيء رسمي حتى الآن، وحتى لو كان الأمر كذلك، فلن يحدث ذلك إلا بالقرب من منتصف العقد.