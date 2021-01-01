بقوة تصل لـ 360 حصان.. بيجو تكشف عن "508" فيس ليفت موديل 2023 (بالصور)



بيجو 508 بيجو 508

وأخيرًا وبعد حلقات من التشويق، كشفت العلامة الفرنسية "بيجو" رسميًا عن طرازها السيدان متوسط الحجم، والرائد في فئته "بيجو 508" وذلك بعد تحديث شامل وتغييرات طالت المقصورة الداخلية والهيكل والتصميم الخارجي.



التصميم الخارجي المحدث في بيجو 508 موديل 2023:

وبحسب الصور الرسمية الأولى التي أفرجت عنها الشركة لـ "بيجو 508" بطرازيها السيدان والاستيشن واجن، فيمكن رؤية علامة الأسد المعدلة والشبكة الأمامية المحيطة بمصابيح أمامية أكثر نحافة، وتتميز بتقنية Matrix LED.. وبكل تأكيد ستحمل مقدمة السيارة أيضًا التوقيع الضوئي المألوف والمكون من ثلاثة مخالب لأضواء التشغيل النهاري.



وبالانتقال إلى الخلف، يمكن تمييز المصابيح الخلفية بتقنية LED بالكامل بلمسة جديدة على نفس الشكل ثلاثي المخالب.. وسيتمكن المشتري من الاختيار من بين ثلاثة ألوان جديدة لجسم السيارة وهي: (Okenite White و Titanium Gray و Eclipse Blue) وثلاثة فئات من التجهيزات المختلفة وهي: (Allure و GT و Peugeot Sport Engineered) إلى جانب العديد من تصميمات الجنوط المصنوعة من السبائك بأحجام تبدأ من 17 إلى 20 بوصة (بالنسبة لطراز PSE الأعلى تجهيزًا، فإنه سيحصل على إطارات Michelin Pilot Sport 4S).

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بيجو 508 موديل 2023.. من الداخل:من الداخل، تشترك "بيجو 508" موديل 2023 في نسختيها السيدان Sedan والاستيشن واجن SW في نظام المعلومات الترفيهي والمحدث، والذي يأتي بشاشة بقياس 10 بوصة، وهناك أيضًا نظام صوتي رائع مكون من 10 مكبرات صوت يتميز بمضخم صوت.مؤشر ناقل الحركة في الكونسول الوسطي أيضًا معاد تصميمه وهو خاص بناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات، والقياسي في جميع الفئات.ويتوفر في "بيجو 508" موديل 2023 الجديدة عدد من أوضاع القيادة، تتمثل في (كهربائي، اقتصادي، هجين، عادي، رياضي، دفع رباعي) وأنظمة تعليق (عادي، رياضي، مريح).وخلف عجلة القيادة الصغيرة توجد مجموعة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12 بوصة، وفي الأعلى منها الزجاج الأمامي المدفأ.صندوق الأمتعة الخلفي في السيارة يفتح ويغلق كهربائيًا، كما تحتوي السيارة على نظام الرؤية الليلية والتحكم التكيفي في مثبت ومحدد السرعة، مع وظيفة التوقف والانطلاق.وتوفر بيجو 508 كاميرات عالية الدقة، مع ردار للتعرف على لافتات الطريق والتحذير من مغادرة المسار مع تصحيح المسار.محركات "بيجو 508" موديل 2023 الجديدة:بالنسبة للمحركات، تبدأ خيارات المحركات بنسخة ثلاثية الأسطوانات تعمل بالبنزين بسعة 1.2 لتر مع شاحن توربو.. وتمنح هذه المنظومة قوة حصانية تبلغ 130 حصانًا.وبالنسبة لنسخة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ستزود بيجو 508 موديل 2024 الجديدة أيضًا بمحرك أكبر من أربع أسطوانات، وبسعة 1.6 لتر.. ينتج 218 حصانًا.يمكن أيضًا اختيار محرك توربو ديزل رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 130 حصان.يتم تقديم زوج من المحركات الهجينة في شكل دفع ثنائي من خلال الجمع بين محرك بنزين بقوة 150 حصانًا أو 180 حصانًا مع محرك كهربائي بقوة 81 كيلو وات للحصول على قوة مشتركة تبلغ 180 حصانًا و 225 حصانًا ، على التوالي.وحول النسخة الرياضية "بيجو 508 PSE" فستحصل هذه النسخة المميزة والأقوى بين مجموعة فئات "508" على محرك بنزين بقوة 200 حصان ومحرك كهربائي 81 كيلو واط متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، إلى جانب محرك 83 كيلو واط في الخلف.. وستنتج المحركات الثلاثة مجتمعة قوة تصل لـ 360 حصان، موزعة على العجلات الأربعة.تستخدم النماذج الهجينة PHEV حزمة بطارية بقوة 12.4 كيلو وات في الساعة، ويمكن الاستفادة منها من شاحن قياسي بقدرة 3.7 كيلو وات أو شاحن اختياري بقوة 7.4 كيلو وات، والذي يأتي بشكل قياسي في محرك PSE الرئيسي.ومن المتوقع أن تعرض "بيجو 508" موديل 2024 الجديدة للبيع خلال الصيف المقبل، ولم تكشف بيجو عن أسعارها بعد.