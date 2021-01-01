المواصفات التفصيلية لـ "ايليوس E70 برو" الكهربائية بعد تقديمها رسميًا في مصر..بسعر 897 ألف جنيه..



ايليوس E70 برو ايليوس E70 برو

في اغسطس 2022, قدمت شركة Dongfeng الصينية العالمية سيارتها السيدان المدمجة والكهربائية "إيليوس E70 برو - Aeolus E70 PRO" لطرحها في السوق الصيني وهي النسخة المحدثة والأكثر رياضية من النسخة السيدان E70 القياسية التي كانت قد عرضتها الشركة اثناء مشاركتها في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في عام 2019.



واليوم، أعلنت "مصر حلوان للسيارات" الوكيل المحلى للعلامة التجارية "دونج فينج" الصينية ، عن تقديمها للسيارة السيدان الرياضية والكهربائية "إيليوس E70 برو - Aeolus E70 PRO"داخل السوق المصري مع الإعلان عن مواصفاتها والتجهيزات الي سيتم طرحها بها محليا بسعر 897 ألف جنيه.



يقدم الوكيل ضمان على السيارة لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر وضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو 500 ألف كيلومتر، كما يقدم الوكيل كابل تحويل شحن AC من شركة HICI مع السيارة مجاناً للتحويل من نظام شحن || Type الأوروبي إلى نظام شحن GB/T الصيني لتتمكن السيارة من الشحن عبر محطات الشحن العاملة بالنظام الأوروبي وتوفر أيضا شاحن منزلي AC متغير القدرة من 10 إلى 32 أمبير/ 7 كيلووات في الساعة لشحن السيارة شحنة كاملة من الصفر خلال 8 ساعات.

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منظومة القوة :تعتمد "إيليوس E70 برو - Aeolus E70 PRO" على محرك كهربائي يولد طاقة تصل إلى 110 كيلووات/الساعة (147 حصان) وعزم دوران 210 نيوتن متر، وتستطيع السيارة الإنطلاق من الثبات إلى سرعة 50 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية ومن الثبات إلى 100 كم/الساعة خلال 9.5 ثانية بينما تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم/ساعة.كما تتوفر السيارة ببطارية الليثيوم سعة 50.3 كيلووات/الساعة والتي تتمتع بنظام تحكم ذكي في الحرارة وتسمح بقدرة على السير مسافة تصل إلى 412 كم، ويختلف زمن الشحن وفقا لنوع الشاحن الذي يتم به إعادة الشحن، ففي حالة الشحن السريع DC يمكن شحن البطارية بنسبة 30 إلى 80? في 36 دقيقة، وفي حالة الشحن العادي AC فيمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 8 ساعات.أنظمة السلامة والأمان :تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة الأمان وسلامة الطفل بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتشمل الآتي:• وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي• فرامل مانعة للانغلاق (ABS)• نظام توزيع الفرامل الإليكتروني بين الأمام والخلف (EBD)• نظام مساعد للفرامل وقت الطواريء• نظام مساعد على صعود المرتفعات (HHC/HSA)• نظام توجيه كهربي• نظام تعليق أمامي ماكفرسون مستقل• نظام التحكم في الجر (TCS)• نظام رقمي لمراقبة ضغط الإطارات (DTPMS)• نظام تثبيت للسرعة• حزام أمان أمامي ثلاثي النقاط• عدد " 3 " أحزمة أمان خلفية ثلاثية النقاط• نظام لضبط ارتفاع أحزمة الأمان• نظام تحذير لعدم ربط حزام مقعد السائق والراكب الأمامي• وصلة أيزو فيكس لمقعد الطفل (ISO Fix)• قفل الباب الخلفي لسلامة الأطفال• رادار تنبيه الرجوع للخلف• كاميرا الرجوع للخلف• نظام تنبيه المصابيح الأمامية• نظام تنبيه لفتح الباب• نظام تنبيه المشاه خلال السرعة البطيئةالتجهيزات الخارجية والداخلية :تتمتع "إيليوس E70 برو - Aeolus E70 PRO" بشاشة مقاس 12.3 إنش للتحكم في أنظمة الترفيه مثل الراديو ومشغل MP3 ومشغل الفيديو ومنفذ الUSB الأمامي والبلوتوث وتكييف الهواء، وتشمل التجهيزات مصابيح (LED) - ليد أمامية ومصابيح ضباب خلفية ونظام ضبط يدوي لإرتفاع المصباح الأمامي ونظام اضاءة للتوجه للمنزل ، نظام إضاءة داخلي لمفتاح رفع الزجاج ،نوافذ كهربائية أمامية وخلفية وزر واحد لنظام رفع النوافذ الأربعة، نظام تسخين للزجاج الخلفي ،نظام تسخين كهربي للمرايا الخارجية مرتبط بتسخين الزجاج الخلفي، إشارة إنعطاف جانبية للمرايا الخارجية، صندوق أسفل الشاشة وصندوق للقفازات ، صندوق تخزين داخلي بالباب الأمامي ، صندوق تخزين وحامل أكواب بوسط الكابينة، نظام إضاءة قمرة القيادة ويتضمن نظام إضاءة علوي أمامي وعلوي خلفي ونظام إضاءة لصندوق الأمتعة ونظام الإضاءة المتأخر المتكيف داخل القمرة، عجلة قيادة قابلة لتعديل الإرتفاع رياضية التصميم وبنظام تحكم متعدد الوظائف ويشمل نظام تحكم بمثبت السرعة والصوت والمسافات والقياس ضغط الإطارات والبلوتوث، ومنافذ USB خلفية ومخرج شحن 12 ?ولت (12V) ،قفل مركزي عن بُعد ، منفذ شحن سريع DC , منفذ شحن بطيء AC , فتح يدوي وكهربي لغطاء منفذ الشحن ،فتح صندوق الأمتعة من المفتاح، ذراع نقل حركة بهيئة العقرب، نظام الفتح الذكي وزر ضغط لبدء تشغيل المحرك، شاشة عدادات LCD بقياس 10.25 بوصة ، لوحة التجهيزات ذاتية الإضاءة، هوائي الراديو مُثبت بالنافذة.كما تأتي السيارة "إيليوس E70 برو - Aeolus E70 PRO" مُجهزة بمقاعد جلدية ،ومقعد سائق قابل للتعديل يدويا في 4 اتجاهات ، مسند يد أمامي في المنتصف ،مسند رأس قابل للتعديل في الصف الأمامي ، حاجب شمس بمرآة زينة لمقعد السائق والراكب الأمامي، ومساحة أرجل خلفية بسعة 680 مم.وتتمتع السيارة أيضا بملحقات قياسية مثل إطار احتياطي ، وشاحن تيار متردد بنظام GB/T متغير 10 أمبير - 32 أمبير ،كابل تحويل الشحن بالتيار المتردد من النظام الأوروبي إلى النظام الصيني GB/T.