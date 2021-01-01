

تطرح نيسان سنترا 2023 الجديدة في الولايات المتحدة وتكشف أسعارها تطرح نيسان سنترا 2023 الجديدة في الولايات المتحدة وتكشف أسعارها

كشفت نيسان عن سنترا موديل 2023 الجديدة، والتي لم تحصل على زيادات سعرية كبيرة مثل مختلف السيارات الأخرى، حيث قدمت الفئة الأولى من نيسان سنترا S بزيادة سعرية بلغت 140 دولار (525 ريال) فقط مقارنة بموديل 2022.



تقدم نيسان سنترا في الولايات المتحدة بثلاث فئات من التجهيزات المختلفة بسعر يبدأ من 19,950 دولار (74.8 ألف ريال) بدون إضافة الضرائب ورسوم النقل، وتأتي الفئة الثانية سنتر SV بسعر 21,170 دولار (79.4 ألف ريال) بزيادة سعرية 300 دولار (1,125 ريال) عن موديل 2022، وتقدم فئة SR الأعلى تجهيزاً بسعر 22,840 دولار (85.6 ألف ريال) بزيادة بلغت 480 دولار (1,800 ريال).



تحتفظ نيسان سنترا موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، بقوة 149 حصان مع 197 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة متغير من نوع Xtronic CVT، ينقل الحركة إلى نظام الدفع الأمامي للعجلات.

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عند النظر على التصميم الخارجي لا نشاهد تغيرات، حيث تأتي بمصابيح أمامية LED مع شبكة V موشن المقدمة من نيسان بلمسات من الكروم، وعجلات رياضية بقياس 16 إنش في الفئة الأولى وتصل إلى 18 إنش في الفئة الأعلى تجهيزاً.في داخلية نيسان سنترا موديل 2023 نشاهد في الفئة الأعلى تجهيزاً شاشة وسطية بقياس 8 إنش مع مكيف هواء ثنائي المناطق وفتحة سقف كهربائية، ومقاعد كهربائية مكسوة بالجلد، ونظام تثيبت السرعة الذكي ونظام صوتي من 6 مكبرات صوتية والعديد من التجهيزات الإضافية الأخرى.