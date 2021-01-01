تستعرض مرسيدس أغرب نسخ G-Class بالتعاون مع شركة أزياء

تعاونت مرسيدس بنز، مع شركة مونكلر الإيطالية المتخصصة في الأزياء لاستعراض نموذج MONDO G المعتمد على طراز G-Class بحدث تحت عنوان فن العبقرية.
ظهرت MONDO G PROJECT بعناصر من أجيال G-Class الأول وجاكيت الـPuffer لمونكلر ما أظهر تباينًا واضحًا بين خطط السيارة الحادة وملمس الجاكيت الناعم مع الإشارة لعملية المنتجين ورمزهم للفخامة على مدار سنوات طويلة.
ساعد على توصيل ذلك أيضاً حالة الطلاء الذي ظهرت عليه عوامل الزمن كرمز للتراث والعمر الطويل للسيارة، وتم استخدام سحاب الجاكيت للتعبير عن مدى مرونة استخدام المنتجين على حد قول مرسيدس بنز.
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