تستعرض مرسيدس أغرب نسخ G-Class بالتعاون مع شركة أزياء



G-Class G-Class

تعاونت مرسيدس بنز، مع شركة مونكلر الإيطالية المتخصصة في الأزياء لاستعراض نموذج MONDO G المعتمد على طراز G-Class بحدث تحت عنوان فن العبقرية.



ظهرت MONDO G PROJECT بعناصر من أجيال G-Class الأول وجاكيت الـPuffer لمونكلر ما أظهر تباينًا واضحًا بين خطط السيارة الحادة وملمس الجاكيت الناعم مع الإشارة لعملية المنتجين ورمزهم للفخامة على مدار سنوات طويلة.



ساعد على توصيل ذلك أيضاً حالة الطلاء الذي ظهرت عليه عوامل الزمن كرمز للتراث والعمر الطويل للسيارة، وتم استخدام سحاب الجاكيت للتعبير عن مدى مرونة استخدام المنتجين على حد قول مرسيدس بنز.

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وصل طول PROJECT MONDO G إلى 4.6 متر مع عرض 3.4 متر وارتفاع 2.8 متر أما عن وزنها فيقدر بـ2.5 طن.ويأتي النموذج الغريب كالرمز الأساسي لحملة فن التخيل التي جمعت العلامتين، وتظهر في موقع فضائي كرسالة للتشجيع على اكتشاف الجديد وتخطي الحدود بجانب استعراض قدرة المنتجين على تحمل أصعب الظروف.ليس هذا التعاون الأول بين مرسيدس بنز وإحدى شركات الملابس حيث جمعتها شراكات سابقة مع أسماء مثل أديداس وبالم إينجلز وقد تواجدت الشركة في مجال الموضة منذ 1995 عبر الظهور بعروض الأزياء وإطلاق مبادرات لتشجيع مواهب التصميم.