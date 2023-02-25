أسعار الذهب اليوم السبت 25-2-2023..



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت، 25 فبراير 2023، انخفاضا سعريا مؤقتًا، بالتزامن مع الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري بنحو 30.5680 جنيه للشراء، 30.6649 للبيع.



ويقدم «المصرى اليوم» أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم السبت 25- 2-2023.



سعر الذهب في مصر السبت 25-2-2023

أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 1925.75 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 1920،بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

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الذهب عيار 21 في مصر سجل 1685 جنيها (شراء)، 1680جنيها (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18-1444.25 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1440، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 9050 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 13440