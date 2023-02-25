سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه السبت 25 فبراير 2023



سعر الدولار سعر الدولار

سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.5680 جنيه للشراء، و30.6649 للبيع، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، اليوم السبت 25 فبراير 2023، نحو 32.4174 جنيه للشراء، و32.5262 للبيع.



سجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم السبت 25-2-2023 نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.4125 الشراء وعند البيع سجل 32.7235.



ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغيرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل اليوم الأحد، 26 فبراير 2023. ويقدم «المصري اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى إغلاق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.

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