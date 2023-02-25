سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه السبت 25 فبراير 2023

سعر الدولار
سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.5680 جنيه للشراء، و30.6649 للبيع، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، اليوم السبت 25 فبراير 2023، نحو 32.4174 جنيه للشراء، و32.5262 للبيع.
سجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم السبت 25-2-2023 نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.4125 الشراء وعند البيع سجل 32.7235.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغيرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل اليوم الأحد، 26 فبراير 2023. ويقدم «المصري اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى إغلاق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.
أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.5680، وللبيع 30.6649.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.42 جنيه للشراء، 30.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:
وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.52 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.62
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.5700 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.6200
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 30.52 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.62.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 30.26 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو و30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك HSBC
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى و30.23 للشراء وعند البيع وصل إلى 30.33.
سعر الدولار اليوم في بنك SAAB
وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.
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