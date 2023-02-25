بلغت إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" يتجاوز 6 مليارات دولار

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بلغت القيمة الإجمالية للصفقات التي أبرمت على مدار الأيام الخمسة لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي، بواقع 56 صفقة، 23.34 مليار درهم (6.35 مليارات دولار)، في حين بلغ عدد صفقات اليوم الخامس 11 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم (نحو 600 مليون دولار) لصالح وزارة الدفاع.



وقال أحمد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الاستحواذ في مجلس التوازن، وهو الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي لتعزيز القيمة الشرائية عبر إدارة عمليات الاستحواذ والموازنة: " أعلنا على مدار 5 أيام عن العقود التي وقعناها لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي حيث ارتفعت قيمة الصفقات إلى ما يزيد على 23 مليار درهم بنسبة 12 بالمئة عن الدورة السابقة".



وقال زايد المريخي، المتحدث الرسمي لمجلس التوازن، إن الصفقات المحلية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع في اليوم الختامي بلغت 7 صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم (435.6 مليون دولار).

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من جانبه أشار ماجد الجابري إلى أن عدد الصفقات الدولية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع لليوم الختامي بلغت 5 صفقات بقيمة 653 مليون درهم (177.8 مليون دولار).وانطلقت، الإثنين، فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاما على انطلاقة معرض "آيدكس" الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة، وتشارك في الدورة الحالية 65 دولة، بزيادة قدرها 10 بالمئة عن الدورة السابقة و200 بالمئة مقارنة مع النسخة الأولى خلال عام 1993، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحا وطنيا وبنسبة نمو قدرها 17 بالمئة مقارنة مع الدورة السابقة في العام.