فوائد غسل الشعر بالشاي الأسود

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صورة الخبر: الشاي الأسود
الشاي الأسود

شرب الشاي الأسود له فوائد صحية عديدة. ومن خلال تضمين الشاي الأسود في روتين العناية بشعرك ، لا يمكنك التخلص من مشاكل شعرك فحسب ، بل يمكنك أيضًا الحفاظ عليه صحيًا وجميلًا، ويعتبر الشاي الأسود هو أفضل مصدر للمكونات المضادة للأكسدة والبكتيريا. لهذا السبب ، يمكن أن يكون استخدام الشاي الأسود لعلاج شعرك هو السر الذي كنت تبحث عنه طوال هذه السنوات.

وبحسب ما ذكره موقع "news18"، فوائد غسل الشعر بالشاي الأسود:

الشاي الأسود غني بالعنصر المضاد للأكسدة الذي يسمى التانين ، والذي يحافظ على صحة فروة الرأس عن طريق إزالة السموم من الشعر. باستخدام الشاي الأسود ، يمكنك أيضًا التخلص من الشعر الدهني، وبصرف النظر عن هذا ، فإنه يجعل الشعر لامعًا وناعماً وخاليًا من القشرة، ويمكنك أيضًا التخلص من الشعر الأبيض وتساقط الشعر بمساعدة الشاي الأسود. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام الشاي الأسود لصبغ شعرك بشكل طبيعي.


تحضير الشاي الأسود:

لتحضير الشاي الأسود ، اغلي كوبًا واحدًا من الماء. الآن ، أضيفي كيس شاي إليها واغليها لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك ، حافظ على برودة الماء. بعد ذلك ، صفي الماء وضعيه في بخاخ أو زجاجة عادية.



اغسلي شعرك بالشامبو:
اغسلي شعرك بالشامبو قبل وضع الشاي الأسود. بعد ذلك ، لفي منشفة حول الشعر وجففيها قليلاً. ضع في اعتبارك أن الشعر يجب أن يظل رطبًا قليلاً عند غسله بالشاي الأسود.

ضعي الشاي الأسود:

ضعي الشاي الأسود على الشعر المبلل قليلاً، ولكن ضع في اعتبارك رش الشاي الأسود من مسافة بعيدة بحيث يلامس فروة الرأس مباشرة.



قومي بتدليك الشعر:

بعد رش الشاي الأسود على الشعر ، قومي بتدليك الشعر بأيدٍ خفيفة، حيث يساعد هذا الشاي الأسود على امتصاصه جيدًا في الشعر. بعد ذلك ، ارتدي قبعة على شعرك.



قومي بغسل الشعر:

اغسلي الشعر جيداً بالماء النظيف بعد حوالي ساعة من وضع الشاي الأسود. بالإضافة إلى ذلك ، بعد غسل شعرك ، لا تنسي ترطيبه، وسيبدو شعرك ناعمًا ولامعًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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