تكشف دراسة العلاقة بين عادات النوم وزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين

قد تعتقد أن عادات النوم غير المنتظمة مثل التأخر في النوم أو النوم بجودة سيئة أو حتى النوم لعدد ساعات أقل من المطلوب والتي تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يوميا يؤثر فقط على إنتاجيتك وأدائك في اليوم التالي ولكن في الحقيقة أن العادات النوم غير المنتظمة تمتد آثارها السلبية إلى درجة التسبب في زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين لدى كبار السن.
فبحسب دراسة تم نشرها في مجلة جمعية القلب الأمريكية أشارت إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عام وينامون عدد متفاوت من الساعات أو ينامون في أوقات مختلفة أن يزيدوا من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
وأشارت الدراسة التي تمت على أكثر من 2000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 45 و85 عام إلى أن تحليل الترسبات الدهنية على جدران الشرايين لدى الأشخاص الذين يعانون من عادات نوم غير منتظمة مقارنة بأولئك الذين لديهم أنماط نوم أكثر انتظاما كانوا أكثر عرضة لتصلب الشرايين نتيجة انفجار اللويحات الدهنية.
والتي يمكن ان تتسبب في حدوث جلطات دموية تسد الشريان ويمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية وقد يؤدي تراكمها إلى تضيق الشرايين مما يقلل من تدفق الدم ويقلل من الأكسجين والمواد المغذية في الجسم وفقا لموقع هيلث لاين.
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