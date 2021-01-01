تكشف دراسة العلاقة بين عادات النوم وزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين

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قد تعتقد أن عادات النوم غير المنتظمة مثل التأخر في النوم أو النوم بجودة سيئة أو حتى النوم لعدد ساعات أقل من المطلوب والتي تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يوميا يؤثر فقط على إنتاجيتك وأدائك في اليوم التالي ولكن في الحقيقة أن العادات النوم غير المنتظمة تمتد آثارها السلبية إلى درجة التسبب في زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين لدى كبار السن.



فبحسب دراسة تم نشرها في مجلة جمعية القلب الأمريكية أشارت إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عام وينامون عدد متفاوت من الساعات أو ينامون في أوقات مختلفة أن يزيدوا من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.



وأشارت الدراسة التي تمت على أكثر من 2000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 45 و85 عام إلى أن تحليل الترسبات الدهنية على جدران الشرايين لدى الأشخاص الذين يعانون من عادات نوم غير منتظمة مقارنة بأولئك الذين لديهم أنماط نوم أكثر انتظاما كانوا أكثر عرضة لتصلب الشرايين نتيجة انفجار اللويحات الدهنية.

والتي يمكن ان تتسبب في حدوث جلطات دموية تسد الشريان ويمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية وقد يؤدي تراكمها إلى تضيق الشرايين مما يقلل من تدفق الدم ويقلل من الأكسجين والمواد المغذية في الجسم وفقا لموقع هيلث لاين.

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وتوصلت الدراسة إلى أن المشاركين الذين يعانون من فترات نوم غير منتظمة والتي تفاوتت بأكثر من ساعتين في غضون أسبوع واحد كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.4 مرة للحصول على درجات عالية من الكالسيوم في الشريان التاجي و 1.12 مرة أكثر عرضة لتراكم الترسبات في شرايين الرقبة و 2 مرات أكثر احتمالية لظهور نتائج غير طبيعية في شرايين الكاحل مقارنة بأولئك الذين لديهم فترات نوم أكثر انتظاما.أما المشاركون الذين لديهم توقيت نوم غير منتظم لأكثر من 90 دقيقة في غضون أسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.43 مرة للحصول على درجة عالية من الكالسيوم في الشريان التاجي مقارنة بالأشخاص الذين لديهم تباين لمدة 30 دقيقة أو أقل في غضون أسبوع.ولهذا ينصح بضرورة تحسين جودة النوم للبالغين من خلال النوم لفترة تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات كل ليلة وغلق التليفزيون والموبايل قبل النوم مع تجنب تناول الطعام قبل النوم وذلك بهدف تحسين والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.