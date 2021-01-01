ضبط .. عامل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين

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عامل انتحل صفة ضابط شرطة

أمرت نيابة المقطم، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة للنصب الإلكترونى على المواطنين.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) بالتواصل معه عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زى ضابط شرطة، وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه ، وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "إنتحال الصفة" وأقـر بقيامه بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: youm7

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