نصائح لحياة جديدة سعيدة.. لو راجعة لـ زوجك بعد غياب



نصائح لحياة جديدة سعيدة نصائح لحياة جديدة سعيدة

تعتبرعودة الزوجة لزوجها بعد فترة غياب طويلة أو انفصال هي بمثابة حياة جديدة بين الزوجين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فإذا كانت بعد سفر طويل فعودتهما تعني السلامة و الطمأنينة و الفرحة الجديدة، وإذا كانت بعد خلاف فالعودة تعني الصلح والتغيير الذي يرضي الطرفين، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية نصائح لتعامل الزوجين بعد العودة لبعضهما مرة أخرى بعد سنوات طويلة، وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.



التعامل بعد الانفصال

قالت خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية لـ" اليوم السابع":" لابد أن تهتم الزوجة بـ النظافة الشخصية ورائحتها طول الوقت فأطيب الطيب الماء، فأخذ "شاور" بشكل دوري ينعش الجسد و الشعر و يحسن المزاج، أيضا الاهتمام بترتيب الشعر وارتداء ملابس نوم جديدة إن أمكن.



وتابعت: "زودي جرعة الفرفشة "فكلما كانت الزوجة مرحة قلت تلقائياً نسبة النكد كما عليها أن تكون هادئة الطباع ومحبة للابتسامة، وتردد كلمات المحبة والاحترام و تتجنب الثرثرة مع زوجها عند عودته من العمل حتي يشعر بالراحة، وتبدأ معه بالحكايات الإيجابية واستكملت:" يجب على الزوجة أن تحترم رغباته، بعد الغياب الطويل يعود الأزواج دائما بشغف خاص فحاولي أن تتفهمي رغباته و أن تحترمي مشاعره الخاصة و كوني دائما كالعروس الجديدة".

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وأكدت :" كونى صادقة الوعد، فمن مسببات الابتعاد الطويل بين الزوجين هو الخلافات و الطلاق أحياناً و ذلك لعدم قدرة الطرفين علي التوافق مع خلق أو طبع معين في شخصية الشريك، أو أي مشكلة ما و معني العودة انه تم الإصلاح بالتغيير أو بحل المشكلات وبالوعود الجميلة و لكن هناك العديد من الأزواج أو الزوجات سرعان ما يتناسوا كل ما قطعوه علي انفسهم من وعود، و يعودون كما كانوا فى الماضى و في مخيلتهم أن شريك حياتهم بنفس شخصيته كما تركوه سابقا، و لكن الحقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات زوجية سابقا لن يتحملوها و لن يقبلوا بعودتها مجددا، فكونوا صادقين الوعد وحاولوا إنجاح حياتكم من أجل إسعاد ابنائكم".