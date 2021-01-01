للتخلص من قشرة الرأس .. وصفات طبيعية



للتخلص من قشرة الرأس للتخلص من قشرة الرأس

تتسبب قشرة الرأس في الشعور بالإحراج وعدم الثقة بالنفس، ويعود سبب ظهورها لعدة عوامل، منها عدم الانتظام في غسل الشعر بالشامبو باستمرار والإجهاد وأي نوع من الأمراض العقلية وأسباب أخرى يجب اكتشافها وعلاجها مع اتباع وصفات طبيعية تساعد في التخلص من قشرة الرأس، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pharmeasy".



يعتقد أن خل التفاح هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج قشرة الرأس، لذلك ينصح بتحضير القليل من خل التفاح والماء بأجزاء متساوية، وتركهما جانبًا، ثم غسل الشعر ووضع المزيج على الشعر المبلل بعد ذلك مع التدليك وترك المزيج حتى يجف لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء ويمكن تكرار الوصفة مع كل استحمام للحصول على نتيجة إيجابية أو مرة كل يومين.



وصفة زيت جوز الهند للتخلص من قشرة الرأس



يساعد زيت جوز الهند على تغذية الشعر و مزجه مع القليل من عصير الليمون، يساعد في علاج قشرة الرأس، لهذا ينصح بتسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطهما بالتساوي مع بعض عصير الليمون، ثم تدليك فروة الرأس والشعر وتركهما لمدة 20 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو.



وصفة اللبن الرائب للتخلص من قشرة الرأس



يساعد اللبن الرائب أيضاً في علاج قشرة الرأس، وذلك من خلال وضع القليل من اللبن الرائب على الشعر و فروة الرأس، وتركه حتى يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك، ثم غسل الشعر بالشامبو.

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وصفة قشر البرتقال للتخلص من قشرة الرأسيساعد قشر البرتقال في علاج قشرة الرأس في المنزل، وذلك لإحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ والألياف الغذائية المفيدة للجسم، ولهذا ينصح بتحضير قشر البرتقال ثم عصر بعض عصير الليمون عليه، مع إضافة كل هذه المكونات إلى مطحنة وطحنها حتى تتحول إلى عجينة، ثم وضعها على فروة الرأس وتركها حتى تجف لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر ببعض الشامبو المضاد للقشرة، ويمكن تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل .