لتحصلي على إضاءة قوية .. طرق تنظيف أغطية المصابيح

قد تتعرض أغطية المصابيح المصنوعة من القماش أو الأورق لتراكم الأتربة وشعر الحيوانات والوبر، أيضًا قد يتسبب في حدوث نوع من تقليل الإضاءة، وظهور الأغطية بشكل غير لائق، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطورالتالية، أفضل 5 طرق سهلة لتنظيف أغطية المصابيح وفقًا لما جاء في موقع .bhg
استخدم منفضة الغبار
يفضل استخدم منفضة من الريش أو الألياف الدقيقة الناعمة التي تساعد في إزالة الغبار والشعر والوبر وأنواع الأتربة المنزلية من على المصباح، أو أغطيته، لذا احرص على التنظيف من أعلى لأسفل.
المكنسة الكهربائية
إزالة الأتربة من على أغطية المصابيح أمر ضروري يومياً وجزء من روتينك عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية، أيضًا يفضل عند التنظيف أن تعمل من الأعلى إلى الأسفل، باستخدام ملحق فرشاة التنجيد الناعم بواسطة لمسة بسيطة لإزالة الأتربة ويفضل ألا يتم استخدام الشفط لكي لا يحدث ضرر للأغطية والمصابيح.
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