لتحصلي على إضاءة قوية .. طرق تنظيف أغطية المصابيح



طرق تنظيف أغطية المصابيح طرق تنظيف أغطية المصابيح

قد تتعرض أغطية المصابيح المصنوعة من القماش أو الأورق لتراكم الأتربة وشعر الحيوانات والوبر، أيضًا قد يتسبب في حدوث نوع من تقليل الإضاءة، وظهور الأغطية بشكل غير لائق، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطورالتالية، أفضل 5 طرق سهلة لتنظيف أغطية المصابيح وفقًا لما جاء في موقع .bhg



استخدم منفضة الغبار

يفضل استخدم منفضة من الريش أو الألياف الدقيقة الناعمة التي تساعد في إزالة الغبار والشعر والوبر وأنواع الأتربة المنزلية من على المصباح، أو أغطيته، لذا احرص على التنظيف من أعلى لأسفل.



المكنسة الكهربائية

إزالة الأتربة من على أغطية المصابيح أمر ضروري يومياً وجزء من روتينك عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية، أيضًا يفضل عند التنظيف أن تعمل من الأعلى إلى الأسفل، باستخدام ملحق فرشاة التنجيد الناعم بواسطة لمسة بسيطة لإزالة الأتربة ويفضل ألا يتم استخدام الشفط لكي لا يحدث ضرر للأغطية والمصابيح.

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بكرات اللاصقةتعتبر البكرات اللاصقة طريقة سريعة وذكية في التنظيف والتخلص من الأتربة والقذورات المتراكمة خلال فترة زمنية طويلة، ايضًا من أكثر الطرق المفيدة في إزالة شعر الحيوانات المتطاير، ولكن يفضل تجنب استخدام البكرات اللاصقة على الورق لأن في حالة استخدامها على الأغطية الورقية سوف يحدث لها حالة من التمزق.فرشاة الرسميمكن أن تستخدمي فرش الرسم التي تمتلك شعر ناعم في تنظيف أغطية المصابيح المطوية، والمصابيح المتواجدة في أماكن ضيقة .مجفف شعريمكن أن تقومي باستخدام مجفف الشعر على أقل سرعة لإزالة الأتربة والأوساخ ولكن لا يفضل استخدام هذه الطريقة على أغطية المصابيح التي تحتوي على الزينة، لأن الحرارة الصادرة من مجفف الشعر يمكن أن تزيل الصمغ ، وتتسبب في وقوع الزينة وتدهور شكل العام للمجفف.