أهمها الخلطات الطبيعية .. خطوات العناية بالبشرة الجافة



العناية بالبشرة الجافة العناية بالبشرة الجافة

تعاني الكثيرات من صاحبات البشرة الجافة من مشاكل كثيرة طوال العام، وذلك حتى مع وضع روتين قوي للتعامل معها، ولكن في فصل الشتاء خاصة وقت التقلبات الجوية تظهر مشاكل أكثر كالبهتان والشحوب، وهذه المشاكل قد تتسبب في إصابة صاحبة تلك البشرة بالإحباط، مما يجعلها تضطر لشراء منتجات أكثر تأثيرا وأكثر تكلفة، ولذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الخطوات التي تغنيك عن كل ما سبق، وذلك للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة وغير باهتة وذلك وفقا لموقع "stylecraze".



تناول الطعام الصحي

أول خطوات العناية بالبشرة هو الالتزام بنظام غذائي صحي سليم ومتوازن، وذلك لأن سبب تدهور البشرة الجافة هو عدم حصولها على المغذيات اللازمة، مما يجعلها باهتة ومتقشرة، فيفضل تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب وغيرها لتلبية احتياجاتك من الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



البشرة الجافة

البشرة الجافة

شرب الماء

شرب المياه بكميات مناسبة هي السبيل الأول للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة، وذلك لأي نوع بشرة وليست الجافة فقط، دون الماء تتأثر عملية التمثيل الغذائي المعتادة في الجسم بشكل كبير، وهو ما ينعكس بدوره على مظهر بشرتنا، أما من يمتلك بشرة جافة فإن التأثير يتضاعف في حالتك، لذلك عليك تشرب الكثير من الماء طوال اليوم.

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ممارسة الرياضة واليوجاتلعب الرياضة دورا مُهِمًّا في الحفاظ على البشرة، حيث إنها تعمل على تحسين الصحة الداخلية والنفسية مما يؤثر على نضارة البشرة، فعلى الأقل ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة تليها جلسة يوجا أو الاسترخاء.تجنب حرارة الشمس وأشعتها فوق بنفسجيةيؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة وكذلك حرارة الشمس إلى تفاقم حالة الجلد الجاف، مما قد يؤدي إلى إتلاف طبقة الجلد الخارجية وقد يؤدي أحيانًا إلى الإصابة بحروق الشمس، فالبشرة الجافة أكثر عرضة لهذه الأضرار، لذلك ضع دائمًا كريمًا واقيًا من الشمس مع عامل حماية عالٍ قبل الخروج من المنزل.استخدام خلطات طبيعيةهناك الكثير من نصائح للحفاظ على البشرة الجافة أهما استخدام الماسكات الطبيعية، فعليك تجربة مزيج زيت الزيتون واللوز لفتح مسام الجلد المسدودة عن طريق إزالة جميع آثار الأوساخ والشوائب الأخرى، كما أنه سيوفر أيضًا الرطوبة والعناصر الغذائية الأساسية لبشرتك الجافة لتجديد شبابها.