أهمها الخلطات الطبيعية .. خطوات العناية بالبشرة الجافة

تعاني الكثيرات من صاحبات البشرة الجافة من مشاكل كثيرة طوال العام، وذلك حتى مع وضع روتين قوي للتعامل معها، ولكن في فصل الشتاء خاصة وقت التقلبات الجوية تظهر مشاكل أكثر كالبهتان والشحوب، وهذه المشاكل قد تتسبب في إصابة صاحبة تلك البشرة بالإحباط، مما يجعلها تضطر لشراء منتجات أكثر تأثيرا وأكثر تكلفة، ولذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الخطوات التي تغنيك عن كل ما سبق، وذلك للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة وغير باهتة وذلك وفقا لموقع "stylecraze".
تناول الطعام الصحي
أول خطوات العناية بالبشرة هو الالتزام بنظام غذائي صحي سليم ومتوازن، وذلك لأن سبب تدهور البشرة الجافة هو عدم حصولها على المغذيات اللازمة، مما يجعلها باهتة ومتقشرة، فيفضل تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب وغيرها لتلبية احتياجاتك من الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
البشرة الجافة
البشرة الجافة
شرب الماء
شرب المياه بكميات مناسبة هي السبيل الأول للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة، وذلك لأي نوع بشرة وليست الجافة فقط، دون الماء تتأثر عملية التمثيل الغذائي المعتادة في الجسم بشكل كبير، وهو ما ينعكس بدوره على مظهر بشرتنا، أما من يمتلك بشرة جافة فإن التأثير يتضاعف في حالتك، لذلك عليك تشرب الكثير من الماء طوال اليوم.
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