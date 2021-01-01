طريقة عمل البسبوسة بالبرتقال والسمسم بخطوات سريعة

طريقة عمل البسبوسة بالسمسم



البسبوسة بالبرتقال والسمسم البسبوسة بالبرتقال والسمسم

البسبوسة من الحلوى التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة تحضير، وأيضًا هي من المكونات التي تتدخل ضمن تحضير العديد من الحلوى المصنعة في المطبخ، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل البسبوسة بالبرتقال والسمسم بمكونات سهلة وبسيطة على طريقة الشيف مي صيام، يمكن أن يتم تناولها مع كوب من الحليب، أو القهوة، أو أي مشروبات مفضلة لديك، أيضًا تعتبر من الحلوى المفضلة للكثير.



طريقة عمل البسبوسة بالسمسم: المكونات:

2 كوب دقيق ذرة.



1 كوب دقيق عادي.

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2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.4 بيضات.كوب عصير برتقال أو لبن.كوب زيت ذرة.كوب ونصف سكر.سمسم للوجه.طريقة تحضير البسبوسة بالسمسم:في البداية قومي بتحضير بولة.ثم أخلطي كلاً من دقيق الذرة و الدقيق العادي و البيكنج بودر ، مع الحرص على نخل الدقيق بشكل قوي.ثم حضري بولة أخرى، أو الخلاط الكهربائي لضرب البيض و الفانيليا، والسكر بشكل جيد.ثم ضيفي عصير البرتقال، والزيت وقومي بضربهم لمدة تتراوح 5 دقائق.ثم ضيفي خليط السوائل للدقيق، ثم امزجي جميع المكونات بشكل متساوي بدون الخلاط.ثم حضري صينية مدهونة بالقليل من الزيت ويفضل أن تكون محضرة بورق الزبدة.ثم ضعي الخليط بشكل متساوي، رش السمسم على الوجه.ثم إدخالها فرن ساخن على درجة 180حرارة لمدة 35 دقيقة.يمكن أن تقدم مع الشاي، أو القهوة والحليب.