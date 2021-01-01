يشعر بها سكان القاهرة .. هزة أرضية جديدة



هزة أرضية جديدة هزة أرضية جديدة

شعر سكان القاهرة الكبرى بهزة أرضية منذ قليل، وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي بتفاصيل الهزة أو مركزها أو قوتها وسنوافيكم تباعا بالتفاصيل.



هزة أرضية جديدة

وفي وقت سابق، كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف عن إمكانية تعرض مصر لـ زلازل أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث شغل هذا التساؤل أذهان العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية، التي تمر بها مناطق مختلفة من العالم بالعديد من الهزات الأرضية.



وبين القاضي، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إن مصر لا تقع في منطقة الزلازل المدمرة، لكنها يمكن أن تتعرض لبعض الزلازل المتوسطة، التي تكون قوتها ضعيفة وغير محسوسة للمواطن العادي في مصر، وأحيانا يشعر بها بعض المواطنين.

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وقد شعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى، خلال الساعات الماضية، بهزة أرضية بلغت قوتها 4.09 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على بعد 21 كيلو متر من شمال مدينة السويس.