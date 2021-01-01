سيدة فرنسية تنتقم من شخص حاول اغتصابها بطريقة بشعة

قضمت سيدة فرنسية يوم الأحد الماضي لسان رجل اعتدى عليها وحاول اغتصابها، ومن ثم سلمته للشرطة كدليل للحمض النووي، وذلك وفقًا لمترو.
قصة السيدة الفرنسية
كانت السيدة التي تبلغ من العمر 57 عامًا تمشي رفقة كلبها تقريبًا في الساعة الرابعة صباحًا يوم الأحد الماضي في أفينينون، وهي مدينة في منطقة بروفانس جنوب شرق فرنسا، وبدأ رجل في ملاحقتها، حيث اقترب منها رجل في عمر الثلاثينات وحاول الاعتداء عليها، ولكنها تمكنت من إيقافه وعضت لسانه وحملته معها إلى المنزل، ثم ذهبت مع ابنها إلى مركز الشرطة المحلي وأعطتهم اللسان.
وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الرجل من أصل تونسي، ويعيش الآن في فرنسا بشكل غير قانوني، وتمكنت الشرطة من اعتقاله، وسيعرض الرجل على المحكمة يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيله ومغادرته فرنسا.
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