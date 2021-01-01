دراسة l للسيدات .. تناول الأسبرين يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض



الأسبرين الأسبرين

أظهرت دراسة جديدة أن تناول الأسبرين يوميًا قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض، وذلك وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.



نتائج الدراسة

وقال الباحثون، إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن الاستخدام المتكرر للأسبرين، قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض، بغض النظر عن قابلية الفرد الوراثية للإصابة بسرطان المبيض.



وجمع الباحثون بيانات من 8 دراسات أجراها اتحاد جمعية سرطان المبيض بين عامي 1995 و2009، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وشمل تحليلهم 4476 مريضًا بسرطان المبيض غير المخاطي وهو نوع نادر من المرض، و6659 مشاركًا لم تكن مصابة بالسرطان، تتراوح أعمارهم بين 49 و66 عامًا.

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وكانت 13% من المصابات بالسرطان تستخدم الأسبرين بشكل متكرر، مقارنة بـ 15% لا تستخدمه من المشاركين في المجموعة الضابطة.وقيموا قابلية المرضى للإصابة بالسرطان باستخدام مقياس متعدد الجينات؛ الذي يقيس مدى احتمالية إصابتك بمرض بناءً على جيناتك.ووجدوا أن الاستخدام المتكرر للأسبرين يخفض خطر الإصابة بسرطان المبيض غير المخاطي بنسبة 13%.وذكر الباحثون في الدراسة: كان الحد من المخاطر أكبر بالنسبة للأورام المصليّة وبطانة الرحم عالية الدرجة، والجينات لم يكن لها تأثير على الصفات الوقائية للأسبرين.كما اقترح فريق البحث على أن العمل المستقبلي يجب أن يستمر في استكشاف دور استخدام الأسبرين في الوقاية من سرطان المبيض بين الأفراد المعرضين لخطر أكبر للإصابة بسرطان المبيض.الجدير بالذكر أن عدة دراسات سابقة وجدت أن الأسبرين يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويزيد من فرص النجاة من سرطان الثدي.ومع ذلك، فقد حذرت دراسات أخرى من أن الاستخدام المتكرر لمسكن الألم، يمكن أن يسبب نزيفًا داخليًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.