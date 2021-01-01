دار علوم القاهرة توجه تنبيها هاما لطلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية دار العلوم جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا بخصوص تسجيل المواد للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2022-2023
واوضحت كلية دار العلوم، إنه على جميع طلاب الدراسات العليا ضرورة تسجيل المادة الاختيارية للفصل الدراسى الثانى قبل يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 فبراير الجارى، حتى يتسنى للاساتذة تسلم كشوف المتابعات، مشيرة إلي أنه لم يتم إضافة أي طالب بعد المدة المحددة.
جامعة القاهرة
وعلي جانب خر نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، والدكتور داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة بالكلية، ندوة حول "الإعلام ودعم الاقتصاد المصري"، بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية، وفي إطار مبادرة دعم الاقتصاد المصري وفق رؤية مصر 2030، بقاعة المؤتمرات بالكلية، تنفيذا لتوجيه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بتوجيه مشروعات التخرج نحو الجوانب التطبيقية التى تصب في خدمة القضايا المجتمعية، ودعم المبادرات الوطنية، ومشروعات التنمية المستدامة، وفى مقدمتها دعم الصناعة والاقتصاد القومي.
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