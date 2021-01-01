حقوق عين شمس تقرر .. فتح باب الالتماسات لنتائج امتحانات لدبلومات الدراسات العليا

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صورة الخبر: حقوق عين شمس
حقوق عين شمس

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية والشفوية لدبلومات الدراسات العليا دوري مايو وأكتوبر لعام 2022 بغرض فقط الاستفادة من تطبيق قواعد الرأفة.

وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أن التقدم للالتماسات سوف تبدء من يوم 25 فبراير حتي 25 مارس علما بأن الالتماسات تقدم إلكترونيا.

نظمت الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورشة عمل حول مباشرة مهنة المحاماة فى ظل التطورات المعاصرة حضرها عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

بحضور الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر فى الورشة كل من محمد عبد الجواد المحامى، والدكتور شريف العطافى، مدرس القانون المدنى بالكلية، وتناولت تعريف الطلاب بمجالات المحاماة المعاصرة، ومعايير ومتطلبات سوق العمل، وتضمنت حوارا تفاعليا مع الطلاب.

وقد بدأت الورشة بكلمة عميد الكلية والتى رحب خلالها بالحضور والمتحدثين، وحث الطلاب على الاستفادة من الحراك العلمى الدائر بالكلية، والتركيز على النواحى التدريبية والتطبيقية للمقررات الدراسية.

المصدر: elbalad

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