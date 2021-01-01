حقوق عين شمس تقرر .. فتح باب الالتماسات لنتائج امتحانات لدبلومات الدراسات العليا

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية والشفوية لدبلومات الدراسات العليا دوري مايو وأكتوبر لعام 2022 بغرض فقط الاستفادة من تطبيق قواعد الرأفة.
وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أن التقدم للالتماسات سوف تبدء من يوم 25 فبراير حتي 25 مارس علما بأن الالتماسات تقدم إلكترونيا.
نظمت الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورشة عمل حول مباشرة مهنة المحاماة فى ظل التطورات المعاصرة حضرها عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
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