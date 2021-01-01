مدرب الترجي : مواجهة الزمالك صعبة ولن نستهين به



معلول معلول

أكَّد نبيل معلول، مدرب الترجي، صعوبة مواجهة الزمالك، غدًا السبت، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.



وقال معلول في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: "نعاني بعض الإصابات على غرار محمد بن علي، ورائد الفادع، وزياد مشموم، ومعتز الزدام، إلا أن بقية العناصر تدرك جيدًا ما ينتظرها وشاعرة بالمسؤولية، وهناك تركيز كبير داخل المجموعة".



وأضاف "الفوز بالنقاط الثلاث غدًا السبت، سيفتح أمامنا أبواب الدور ربع النهائي على مصراعيها، لكن المهمة لن تكون سهلة؛ لإننا سنلعب ضد فريق عنيد لديه خبرة كبيرة في المسابقات الأفريقية، كما أن لديه مدربًا على مستوى عالٍ جدًا ما يجعلنا ننتظر مباراة تكتيكية".

قد يعجبك أيضا...

وعن استغلال الفترة الصعبة الذي يمر بها الزمالك، قال معلول: "يبقى البطل المصري، فريقًا منظمًا وتكتيكيًا، ومن هذا المنطلق أقول إنه يمكن أن نرى غدا وجهًا آخر له على مستوى عالٍ تكتيكيًا ما يمكنه من خوض المواجهة بندية كبيرة".وأشار إلى أن فريقه يلعب دائمًا للفوز، قائلاً: "نخوض أي مباراة من أجل الفوز، وغدًا سنجد أمامنا منافسًا من بين الأفضل في أفريقيا، كما أنه عزز صفوفه بـ3 لاعبين أصبحوا مؤهلين للعب وعملنا لهم ألف حساب".وختم "الترجي تعود على أن يكون (الفيراج) مفتوحًا ما يعني أن مباراة الغد، ستكون ثلاثة أرباع الملعب ممتلئة بالجماهير التي تثق في فريقها، وتستمتع وإن شاء الله سنسعد هذه الجماهير بانتصار جديد، نؤكد به أن فريقنا سيكون مراهنًا جديًا على اللقب الأفريقي، وأنه قادر على الذهاب بعيدًا في البطولة.