مدرب الترجي : مواجهة الزمالك صعبة ولن نستهين به

أكَّد نبيل معلول، مدرب الترجي، صعوبة مواجهة الزمالك، غدًا السبت، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
وقال معلول في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: "نعاني بعض الإصابات على غرار محمد بن علي، ورائد الفادع، وزياد مشموم، ومعتز الزدام، إلا أن بقية العناصر تدرك جيدًا ما ينتظرها وشاعرة بالمسؤولية، وهناك تركيز كبير داخل المجموعة".
وأضاف "الفوز بالنقاط الثلاث غدًا السبت، سيفتح أمامنا أبواب الدور ربع النهائي على مصراعيها، لكن المهمة لن تكون سهلة؛ لإننا سنلعب ضد فريق عنيد لديه خبرة كبيرة في المسابقات الأفريقية، كما أن لديه مدربًا على مستوى عالٍ جدًا ما يجعلنا ننتظر مباراة تكتيكية".
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