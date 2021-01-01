دوري أبطال إفريقيا l الهلال يقلب الطاولة على القطن ويعقد موقف الأهلي

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صورة الخبر: الهلال السوداني
الهلال السوداني

قلب فريق الهلال السوداني الطاولة على نظيره القطن الكاميروني، ونجح في الفوز بنتيجة 2/1، بعدما كان متأخراً في الشوط الأول بهدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم فريق القطن عن طريق باشينت واسو في الدقيقة 43 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل ليليبو هدفين في 5 دقائق الأول في الدقيقة 52، والثاني في الدقيقة 57، ليحسم تفوق الهلال في المباراة.

وبدأ الهلال بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم، محمد أحمد إرنق، عثمان ضيوف، أطهر الطاهر.

خط الوسط: والي الدين خضر، أبو عاقلة عبدالله، ديفيد أباغنا، لامين جارجو.

خط الهجوم: محمد عبدالرحمن، ليليبو مكاني.
وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:
1- صن داونز 6 نقاط

2- الهلال 6 نقاط

3- الأهلي دون نقاط

4- القطن دون نقاط.

المصدر: elbalad

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