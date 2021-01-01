دوري أبطال إفريقيا l الهلال يقلب الطاولة على القطن ويعقد موقف الأهلي

قلب فريق الهلال السوداني الطاولة على نظيره القطن الكاميروني، ونجح في الفوز بنتيجة 2/1، بعدما كان متأخراً في الشوط الأول بهدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
تقدم فريق القطن عن طريق باشينت واسو في الدقيقة 43 في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل ليليبو هدفين في 5 دقائق الأول في الدقيقة 52، والثاني في الدقيقة 57، ليحسم تفوق الهلال في المباراة.
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