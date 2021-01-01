تعرف على أهم الميزات التي سيوفرها منفذ USB-C في هواتف آيفون 15 القادمة



منفذ USB-C منفذ USB-C

تستخدم شركة آبل منفذ (Lightning) للشحن في هواتف آيفون منذ عام 2012، إذ قدمته لأول مرة في هاتف iPhone 5، وقد كان ابتكارًا رائعًا وقتها يميزها عن منافسيها في سوق الهواتف الذكية. ولكن المشكلة أن شركات الهواتف المنافسة لشركة آبل استمرت في تطوير منفذ USB للشحن في هواتفها، في حين لم تقدم آبل في منفذها (Lightning) أي شيء جديد منذ عام 2012.



في عام 2014؛ اعتمد (USB Implementers Forum) – وهو تجمع ضخم من كبرى شركات التقنية يضم أكثر من 700 شركة – منفذ USB من النوع C، الذي يُعرف باسم (USB-C)، والذي يوفر جميع ميزات منفذ (Lightning) ويتفوق عليه أيضًا.



يتميز منفذ (USB-C) بصغر حجمه مثل منفذ (Lightning)، ولكنه يدعم تقنية USB 3.1 و USB 3.2 في نقل البيانات، ويتميز بالتماثل من الجهتين وهو ما يسهل عملية تركيبه مقارنة بكافة الأجيال السابقة.

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كما تميز منفذ (USB-C) بالسرعات العالية في الشحن ونقل البيانات، إذ يمكنه نقل الصوت والصورة بسرعة وبدقة عالية، وقد دفع ذلك شركات تصنيع الهواتف إلى اعتماده في هواتفها نظرًا إلى أنه كان متفوقًا في جميع النواحي تقريبًا مقارنة مع الإصدار السابق.تطور منفذ (USB-C) في هواتف أندرويد، في حين ظل منفذ (Lightning) في هواتف آيفون يقدم سرعة نقل البيانات نفسها وسرعة الشحن نفسها طوال هذه السنوات، ولكن تشير التقارير والتسريبات إلى أن آبل ستتخلص من هذه المشكلة في هواتف آيفون 15 القادمة.آبل تخطط لإطلاق هواتف آيفون 15 القادمة بمنفذ من نوع USB-C:تتعلق أكثر التسريبات رواجًا في هواتف آيفون 15 حتى الآن باستبدال آبل منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C، إذ نشر موقع 9To5Mac خلال هذا الأسبوع ما قال إنها رسوم ثلاثية الأبعاد سُربت من أحد المصانع الصينية المتخصصة بصناعة أغطية حماية الهواتف، التي كشفت عن منافذه وأبعاده وشكل الكاميرات الخلفية على نحوٍ دقيق، وكانت أبرز الملاحظات حول التصميم غياب منفذ (Lightning) حيث حلّ مكانه منفذ USB-C.وهو أمر كان متوقعًا بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتوحيد مخرج الشحن في الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكاميرات، في محاولة لتخفيض حجم النفايات الإلكترونية، الناتجة عن اختلاف مخارج الشحن ونقل البيانات، خصوصًا على مستوى الهواتف الذكية، على أن يكون 2024 التاريخ النهائي لالتزام الجميع بالقرار.ما هي الميزات التي سيوفرها منفذ USB-C في هواتف آيفون 15:1- تحسين سرعة نقل البيانات:أهم الميزات التي سيوفرها منفذ USB-C في هواتف آيفون 15 القادمةقال المحلل الموثوق (مينج تشي-كو) Ming-Chi Kuo في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي إن آبل ستميز هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max بسرعات معيار USB 3.2 الأحدث، الذي يقدم سرعة نقل بيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية الواحدة، مع ميزة الشحن الفائق السرعة.أما على مستوى الإصدارين الأساسيين من الهواتف فستقدم معيار USB 2.0، وهو المعيار التقليدي الذي لطالما قدمته عبر هواتف آيفون السابقة مع مخرج (Lightning) والذي يقدم سرعة شحن 12 واطًا، ونقل بيانات بمعدل أقصاه 480 ميجابت في الثانية الواحدة.وبذلك ستكون السرعة الجديدة في نقل البيانات ميزة البيع المميزة لهواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max التي عادةً ما تكون الأعلى سعرًا، إذ ستمكن المستخدمين من نقل البيانات بسرعات قياسية.2- سرعات الشحن العالية:يوفر منفذ (USB-C) معدل توصيل طاقة أعلى من منفذ (Lightning) ويوفر شحنًا أسرع مع الجهد نفسه، إذ يدعم منفذ (Lightning) تيار بحد أقصى 2.4 أمبير، ويدعم (USB-C) تيار يصل إلى 5 أمبير. هذا التمييز يجعل USB-C أفضل بكثير للشحن السريع، لأنه يدعم معيار الشحن السريع.لذلك تُعد سرعات الشحن العالية واحدة من أهم مميزات منفذ (USB-C)، إذا تقدم هواتف أندرويد الرائدة المنافسة لهواتف آيفون قدرات شحن تصل إلى 56 واطًا كما في هاتف (OnePlus 10 Pro)، ويدعم هاتف سامسونج (Galaxy S23 Ultra) الشحن بقدرة 45 واطًا، كما يدعم هاتف جوجل (Pixel 7 Pro) الشحن بقدرة 30 واطًا.بينما أقصى قدرة شحن متاحة في هواتف آبل تصل إلى 20 واطًا فقط، إذ تقول آبل إنه يمكنك شحن هاتف (iPhone 14 Pro Max) بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، إذا استخدمت كابل التحويل من (Lightning إلى USB-C) مع شاحن بقدرة 20 واطًا أو أكثر.ولكن إذا قدمت آبل منفذ (USB-C) في هواتف آيفون 15 من المتوقع أن تقدم سرعات شحن فائقة، إذ يقول المحلل الموثوق (مينج تشي-كو) إن قدرة الشحن الفائقة ستكون في هاتف (iPhone 15 Pro Max).3- التوافق مع عدد كبير من الملحقات:أهم الميزات التي سيوفرها منفذ USB-C في هواتف آيفون 15 القادمةسيكون هاتف آيفون المزود بمنفذ USB-C مفيدًا جدًا لمعظم المستخدمين، إذ سيمهد الطريق لعدد كبير من الملحقات التي لا يمكن استخدامها مباشرة مع آيفون، إذ تحتاج حاليًا إلى كابل التحويل من (Lightning إلى USB-C) لاستخدام هاتف آيفون مع أي جهاز آخر غير أجهزة آبل، حيث يقتصر منفذ (Lightning) على أجهزة آبل، فيما عدا جهاز iPad Pro 2018، الذي جاء بمنفذ USB-C.ولكن إذا جاء الهاتف بمنفذ (USB-C) الأكثر شيوعًا بين مختلف الأجهزة الإلكترونية، وخاصة على مستوى منصات الألعاب والحواسيب اللوحية وشاشات التلفاز، وكذلك الهواتف الذكية الأخرى، سيسهل عليك توصيل هاتفك بأي جهاز تقريبًا.