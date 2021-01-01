هاتفان Cat S75 وMotorola Defy 2… يدعمان الاتصال عبر الأقمار الصناعية

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كشفت شركة صناعة الهواتف الذكية البريطانية Bullitt اليوم الجمعة في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 عن هاتف جديد يمتاز بقدرته على إرسال الرسائل النصية عبر الفضاء، لتنضم بذلك إلى السباق المحموم لتسويق الأجهزة التي تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.



ويأتي الهاتف، الذي يندرج ضمن فئة الهواتف الشديدة المتانة والتحمل، في طرازين: (كات إس75) Cat S75 الذي يحمل العلامة التجارية لشركة صناعة المعدات الثقيلة والمحركات (كاتربيلر) Caterpillar، والذي يستهدف السوق الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا وسيُباع بسعر 599 يورو (634.49 دولارًا أمريكيًا). أما الطراز الآخر، فهو (موتورولا ديفاي 2) Motorola Defy 2، الذي يستهدف أسواق أمريكا الشمالية وأمريكيا الجنوبية، وسيُباع بسعر يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا.



وكشفت الشركة أيضًا عن Motorola defy satellite link، وهو جهاز بلوتوث يوفر اتصالًا عبر الأقمار الصناعية لأي هاتف ذكي يعمل بنظامي أندرويد و(آي أو إس)، وقالت إنه «مصمم لأي شخص يشعر بالإحباط بسبب نقص التغطية الخلوية، سواء كان يسافر، أو يشارك في الأنشطة الخارجية، أو فقط في حياته اليومية».

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وسيتوفر Motorola defy satellite link اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل 2023 عبر تجار التجزئة الدوليين، وذلك بسعر 99 دولارًا أمريكيًا للجهاز فقط. وستبدأ الحزمة التي تتضمن اشتراكًا لمدة عام واحد في خطة خدمة الرسائل الأساسية (حتى 30 رسالة ثنائية الاتجاه شهريًا ومساعدة SOS) بسعر 149 دولارًا.ويأتي كلا الهاتفين مع دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة بقياس 6.6 بوصات وبطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، وتقول Bullitt إن البطارية تكفي للعمل لمدة يومين كاملين.وباستخدام هواتف Bullitt الجديدة، تُرسل الرسائل إلى أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض تقع فوق خط الاستواء على ارتفاع 22,000 ميل، ثم تُرسل مرة أخرى إلى البنية التحتية للشبكة الأرضية قبل أن تصل إلى جهاز المستخدم.ويتلقى المستخدم الرسالة كرسالة (إس إم إس) SMS قياسية، ولكن سيتعين عليهم تثبيت تطبيق المراسلة عبر الأقمار الصناعية الخاص بالشركة، Bullitt Messenger، للرد.وتستغرق الرسائل النصية نحو 10 ثوانٍ لتصل إلى المستخدم مقارنةً بالسرعة شبه الفورية للهواتف المحمولة. ويُشغَّل الاتصال عبر الأقمار الصناعية فقط حينما يقع المستخدم خارج نطاق شبكات (واي فاي) Wi-Fi، أو إشارات شبكة الهاتف المحمول.وتأتي أخبار هواتف Bullitt الجديدة بعد وقت قصير من إعلان شركة آبل عن إطلاق هاتف (آيفون 14) الخاص بها، الذي يتمتع بميزة الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية. وتُتاح هذه الميزة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا.ويراهن صانعو الأجهزة، مثل: آبل، وشركات الشرائح، مثل: كوالكوم على الفرصة غير المستغلة لإتاحة الهواتف التي تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية لعامة المستخدمين في المناطق النائية التي تقع خارج نطاق البنية التحتية للاتصالات الأرضية.ويسمح الاتصال بالأقمار الصناعية للرسائل بالوصول إلى مساحات شاسعة من الأرض حيث لا تبلغها شبكات المعدات الخلوية الأرضية، ذلك أن الأبراج الخلوية محدودة النطاق بدرجة كبرى، مما يعني أنك إذا ابتعدت كثيرًا عن أحدها، فستفقد الإشارة.ويمكن أن يكون الاتصال بالأقمار الصناعية مفيدًا إن كنت متجولًا قد ضلّ طريقه على ممر جبلي في مكان بعيد، أو عاملًا في موقع بناء بعيد يحتاج إلى الاتصال برئيسه، ولكن لا يمكنه الوصول إلى بيانات الجوال.يُشار إلى أن هواتف الأقمار الصناعية متاحة منذ عقود، لكنها متاحة لفئة قليلة من المستخدمين. وتأمل Bullitt تغيير هذا بأجهزتها. كما يُشار إلى أن العديد من هواتف الأقمار الصناعية تأتي بشكل أجسام مستطيلة ذات هوائيات كبيرة ومرئية. ولكن هواتف Bullitt تشبه الهواتف الذكية العادية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى شريحة تدعم الأقمار الصناعية من شركة (ميدياتك) MediaTek التايوانية لأشباه الموصلات.وتقول Bullitt إن هواتفها تمتاز على هواتف آبل، حيث تتيح رسائل SMS الثنائية الاتجاه، فضلًا عن ميزة SOS للطوارئ التي طورتها الشركة بالشراكة مع شركة Focuspoint International لإدارة الأحداث المهمة.هذا، وقد حُددت أسعار خدمة الرسائل الثنائية الاتجاه من Bullitt عند 4.99 يورو للخطة الأساسية مع 30 رسالة شهريًا، و9.99 يورو مقابل 125 رسالة شهريًا، و29.99 يورو مقابل 400 رسالة شهريًا.وبالمقارنة، تتقاضى شركة (جارمين) Garmin المنافسة مبلغ 19 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 10 رسائل نصية شهريًا، و32 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 60 رسالة نصية شهريًا، و58 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 250 رسالة نصية شهرية، بالإضافة إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا رسوم تنشيط لمرة واحدة.أما ميزة آبل للطوارئ SOS، التي لا تتيح المراسلة الثنائية الاتجاه، فهي مجانية لمدة عامين بعد تنشيط هاتف (آيفون 14) أو (آيفون 14 برو). ولم تكشف آبل عن أسعار الخدمة بعد انتهاء تلك المدة.وفي إطار المنافسة على إتاحة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لعامة المستخدمين، أعلنت شركة سامسونج أمس الخميس عن تطوير مودمها الذي يدعم ما يُعرف بـ (الشبكات غير الأرضية عبر الجيل الخامس) 5G NTN، الذي سيجلب الاتصال الفضائي إلى الهواتف التي تحتوي على شريحتها Exynos.