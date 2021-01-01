تطلق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خدمة الإنترنت العالي السرعة في قرى وهجر المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة الإنترنت العالي السرعة امتدادًا لمبادرة خدمة التجوال المحلي، التي تغطي 21 ألف قرية وهجرة بمختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للمستخدمين الاستفادة من شبكة الاتصالات التي تغطي المنطقة بغض النظر عن مقدم الخدمة، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة، ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.
وبينت الهيئة أن إطلاق الإنترنت العالي السرعة ضمن خدمة التجوال المحلي سيُمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت العالي السرعة، والرسائل النصية القصيرة.
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