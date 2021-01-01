بطارية خارقة لتساعد البشر في الوصول إلى كوكب الزهرة

كشفت مجلة علمية عن تصنيع بطارية خارقة بمواصفات قياسية عالية مع قدرة فريدة على تحمل درجات حرارة عالية جداً، مشيرة إلى أن هذه البطارية قد تساعد البشر في الوصول إلى كوكب الزهرة.
اثبتت البطارية قدرتها على العمل في درجات حرارة كوكب الزهرة لمدة يوم كامل على الكوكب الذي يعادل 120 يوم على كوكب الأرض.
وتعتمد البطارية على أنظمة بطاريات حرارية قصيرة العمر تستخدم لتشغيل الصواريخ الذكية، وتحتوي البطارية على 17 خلية فردية وتستخدم مواد كيميائية وتركيبية مصممة خصيصا لتحمل الحرارة العالية.
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