بطارية خارقة لتساعد البشر في الوصول إلى كوكب الزهرة

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كشفت مجلة علمية عن تصنيع بطارية خارقة بمواصفات قياسية عالية مع قدرة فريدة على تحمل درجات حرارة عالية جداً، مشيرة إلى أن هذه البطارية قد تساعد البشر في الوصول إلى كوكب الزهرة.



اثبتت البطارية قدرتها على العمل في درجات حرارة كوكب الزهرة لمدة يوم كامل على الكوكب الذي يعادل 120 يوم على كوكب الأرض.



وتعتمد البطارية على أنظمة بطاريات حرارية قصيرة العمر تستخدم لتشغيل الصواريخ الذكية، وتحتوي البطارية على 17 خلية فردية وتستخدم مواد كيميائية وتركيبية مصممة خصيصا لتحمل الحرارة العالية.

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وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، يواجه إرسال مركبة هبوط إلى كوكب الزهرة عدة تحديات هندسية ضخمة نظرًا لأن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة كثيف جدًا، حيث يستقر المسبار بلطف على السطح الكوكب مثل الحجر الذي يسقط ضمن المياه إلى قاع البحر، لا حاجة إلى مظلات أو صواريخ دفع معاكس.لكن التحدي الأكبر هو حرارة الكوكب، حيث يبلغ متوسط ??درجة الحرارة على السطح 455 درجة مئوية (850 فهرنهايت)، وهي حرارة كافية لإذابة الرصاص.بالإضافة إلى ذلك، فإن مزيج المواد الكيميائية التي تشكل الغلاف الجوي للكوكب، مثل حامض الكبريتيك، هو مادة تأكل معظم المعادن، يشكل تحدياً آخر، ويعادل الضغط الجوي الساحق للكوكب تقريبًا 1500 متر (5000 قدم) تحت الماء.