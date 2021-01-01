بدء تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الأشخاص المتوفين

كشفت وسائل إعلام عن تقنيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتساعد الناس على التحدث مع أقربائهم المتوفين عبر فيديوهات افتراضية.
وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "DeepBrain AI" الكورية الجنوبية تمكنت من تطور تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن خلالها يمكن للناس التواصل مع الأشخاص المتوفين عبر فيديوهات افتراضية.
وتعتمد فكرة التقنيات الجديدة على خلق "نسخة افتراصية" لشخص ما، يمكنها تقليد صوته وتعابير وجهه، ومن خلالها يمكن للآخرين إنشاء محادثة فيديو افتراضية مع هذا الشخص بعد وفاته.
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