بدء تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الأشخاص المتوفين

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت وسائل إعلام عن تقنيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتساعد الناس على التحدث مع أقربائهم المتوفين عبر فيديوهات افتراضية.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "DeepBrain AI" الكورية الجنوبية تمكنت من تطور تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن خلالها يمكن للناس التواصل مع الأشخاص المتوفين عبر فيديوهات افتراضية.

وتعتمد فكرة التقنيات الجديدة على خلق "نسخة افتراصية" لشخص ما، يمكنها تقليد صوته وتعابير وجهه، ومن خلالها يمكن للآخرين إنشاء محادثة فيديو افتراضية مع هذا الشخص بعد وفاته.

ولتعمل هذه التقنية يجب على الشخص إعداد "نسخته الافتراضية" قبل وفاته، حيث يحتاج لقضاء 7 ساعات أمام الكاميرا حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من التعرف على صوته وتحركاته وتعابير وجهه.

ورأى البعض أن التقنية الجديدة يمكن أن تكون مفيدة لبعض الناس الذين يشتاقون للأحباء أو الأقارب الذين غيبهم الموت.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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