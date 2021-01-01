يوفر هاتف مصفّح أفضل التقنيات لمحبي السفر والمغامرات

كشفت Blackview عن هاتفها الأحدث الذي صمم ليكون هاتف أنديرويد متطورا ومتينا ، وهو مخصص لمحبي السفر والمغامرات والتجوال في الطبيعة.
حصل هاتف Blackview BV9200 على هيكل متين مدعّم بالمعدن والبلاستيك والإطارات المطاطية، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP68/IP69K، وأبعاده (174.5/81.1/13.6) ملم، وزنه 310 غ.
وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، ودقة عرضها (2408/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومحمة بزجاح Corning Gorilla Glass 5 المتين المضاد للصدمات والخدوش.
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