تخطط الصين لإطلاق قمرين صناعيين للأرصاد الجوية في 2023

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية أن الصين تخطط لإطلاق قمرين صناعيين آخرين من سلسلة (فنغيون) للأرصاد الجوية في عام 2023.



وأفادت الإدارة، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، بأنه سيحل القمر فنغيون-3اف (اف واي-3اف)- وهو قمر في مدار الصباح الباكر- محل القمر (اف واي-3 سي) لتقديم الخدمات في مجالات مثل التنبؤ بالطقس والبيئة الإيكولوجية ورصد الكوارث، ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي في أغسطس وسيجهز بعشر حمولات.



وأشارت إلى أن القمر الصناعي الآخر (اف واي-3جي) هو قمر صناعي لقياس هطول الأمطار ويستخدم بشكل أساسي لمراقبة هطول الأمطار الغزيرة في نظام الطقس الكارثي وتوفير معلومات هيكلية ثلاثية الأبعاد لهطول الأمطار في دوائر العرض الوسطى والمنخفضة حول العالم، ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي في أبريل وسيجهز بأربع حمولات.

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وأوضحت الإدارة أنه بمجرد وضعهما في المدار، ستصبح الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تشغل أقمارا مدنية للأرصاد الجوية في مدارات الفجر-الغسق والصباح وبعد الظهر، وكذا في المدارات المائلة في الوقت نفسه.وكانت الصين قد أطلقت 19 قمرا صناعيا من عائلة (فنغيون)، سبعة منها موجودة حاليا في المدار، وتقدم منتجات وخدمات البيانات إلى 126 دولة ومنطقة على مستوى العالم.