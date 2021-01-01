خبير تكنولوجي:تواجه «جوجل» مخاطر.. ومستقبل المنافسة غامض

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قال هشام المهدي، الخبير التكنولوجي، إنه من المبكر جدًا تحديد ما إذا كانت «جوجل» ستواجه مشكلة في المستقبل أم لا في ظل المنافسات الرقمية الكبيرة حاليا.



وأضاف «المهدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «في نوفمبر الماضي حدث قلق بين موظفي جوجل، لهذا حرصوا على نقل تلك المخاوف إلى الإدارة الوسطى لمعرفة كيفية التعامل وفق التغيرات الحديثة التي تتطرأ على المنصة».



وتابع أن الإدارة الوسطى لـ«جوجل: أعلنت أن المنصة تتعرض لما يُعرف بالمخاطرة السمعية، موضحا: «جوجل طرحت برنامج بارب لعدد قليل من المستخدمين، وتهتم مؤخرًا كثيرًا بمنظومة لامدا المختصة بالمعالحة اللغوية».